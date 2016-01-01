

طريقة عمل كفتة البطاطس بـ 5 وصفات طريقة عمل كفتة البطاطس بـ 5 وصفات

تتمتع البطاطس بمذاق لذيذ يجعل عدد كبير من الناس يحبونها ويتم اعدادها بطرق متنوعة ومختلفة كثيرة جدا منها كفتة البطاطس.

نقدم لكم طريقة عمل كفتة البطاطس بـ 5 وصفات مختلفة لأشهر خبراء الطهي في مصر .

طريقة عمل كفتة بطاطس

الشيف شربيني

مقادير كفتة بطاطس

بطاطس

جبنة رومي او شيدر بيض

لبن

دقيق

بقسماط

ملح فلفل

جوزة الطيب

زيت

طريقة عمل كفتة بطاطس

* افرم البطاطس في الكبة مع البيض والجبنة، ثم اضيفي اللبن وملح وفلفل وجوزة الطيب



* استخدمي كيس الحلواني لتشكيل البطاطس على شكل وردات في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالبقسماط ثم ادخليها فرن ساخن حتى تحمر ثم قدميها



طريقة اخري

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