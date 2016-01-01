كشفت تقارير مغربية عن تطورات فى ملف رحيل حميد أحداد نجم الزمالك الحالي بعد انتهاء إعارته مع الرجاء البيضاوي.
وذكر هشام آيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي عبر "راديو مارس" المغربي، أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع نادي الزمالك من أجل ضم حميد أحداد فى الوقت الحالي .
وانتقل حميد أحداد لصفوف الرجاء البيضاوي على سبيل الإعارة فى الموسم الماضي قادما من نادي الزمالك.
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التعليقات على شباب المحمدية يقترب من ضم مهاجم الزمالك
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