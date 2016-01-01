بعد أيام من خلافة موسيماني.. صن داونز يعلن رحيل مدرب الفريق



نادي صن داونز الجنوب إفريقي نادي صن داونز الجنوب إفريقي

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي رحيل الإسباني خوسيه رامون أليسانكو المدير الفني للفريق، بعد أيام قليلة من التعاقد معه.



وكتب النادي الجنوب إفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر: يعلن نادي صن داونز أن خوسيه رامون أليسانكو:".



ووجه نادي صن داونز الشكر لـ خوسيه رامون أليسانكو على العمل الذي قام به سواء في الإكاديمية أو مع الفريق الأول.

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وتولى خوسيه رامون تدريب صن داونز مؤخرا خلفا لـ بيتسو موسيماني الذي رحل تولي تدريب الاهلي مطلع شهر أكتوبر الماضي.لم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي ، وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.