شاهد.. حظر تجول في إيطاليا.. والصين تمنع دخول الأجانب

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عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، فيروس كورونا: حظر تجول في إيطاليا والصين تمنع دخول المواطنين الأجانب من فرنسا وعشر دول أخرى.



ووفقا للتقرير، تعيد مناطق واسعة في إيطاليا الجمعة فرض تدابير إغلاق ومنع تجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في وقت عبرت منظمة الصحة العالمية عن القلق إزاء "طفرة" الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا فيما سجلت الولايات المتحدة حصيلة يومية قياسية من الحالات الجديدة.



ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بالوباء مع 234,876 وفاة. وسجّلت الخميس أكثر من 120 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

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في إيطاليا، يبدأ الجمعة تطبيق حظر تجول اعتبارا من الساعة 22,00 لغاية 05,00 ويستمر حتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر. وفرض على المدارس التعليم عن بعد، فيما تغلق المتاحف والمراكز التجارية أبوابها خلال عطلة الأسبوع.وستُقسّم المناطق الإيطالية العشرين إلى مناطق خضراء وبرتقالية وحمراء تبعًا لخطورة الوضع الوبائي فيها، وستُفرض في كل منطقة قيود متفاوتة. وصُنفت لومبارديا وبييمونته وفاليه داوستا وكالابريا بين "المناطق الحمراء" ما يعني أنها "عالية الخطورة" وأعيد فرض تدابير تطال 16 مليون إيطالي وإن كانت أقل صرامة مقارنة بالربيع الماضي.في ميلانو، عاصمة منطقة لومبارديا قال مصفف الشعر فرانشيسكو بوتشو لوكالة فرانس برس "زبائني كانوا خائفين جدا" مضيفا "الأسبوع الماضي استقبلت زبونين فقط وأحيانا واحد، لذا لا فائدة لي من إبقاء الصالون مفتوحا، لم يعد هناك أي شخص في الخارج، المكاتب مغلقة".