فولكس واجن تريد تحويل جزيرة يونانية للموصلات الكهربائية

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فولكس واجن تريد تحويل جزيرة يونانية للموصلات الكهربائية

أعلنت اليونان عن عملها مع مجموعة فولكس واجن على تحويل جزيرة سياحية للموصلات الكهربائية.

ووقعت الشركة الألمانية مذكرة تفاهم مع الحكومة اليونانية لإنشاء نظام مواصلات جديدة في جزيرة أستيباليا والذي يعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية وخدمات المشاركة والذي سيتكون من 1,000 سيارة كهربائية ستستبدل قرابة 1,500 سيارة تعمل بالوقود.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن Herbert Diess “يتحمل السياسيون ورجال الأعمال والمجتمع مسؤولية مشتركة للحد من تغير المناخ” ووضح قائلاً “هدفنا طويل الأجل هي المواصلات صديقة البئية وعديمة الانبعاثات، ومع مشروع جزيرة أستيباليا سوف نستكشف طرق جديدة لتحقيق هذه الرؤية وكيف ستحسن المواصلات الذكية نمط الحياة”.

المصدر: سعودى شفت

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