

شاهد: تجربة قيادة لموديل 2021 من سكودا سوبرب فئة واجون شاهد: تجربة قيادة لموديل 2021 من سكودا سوبرب فئة واجون

في 2015 بدأت سكودا في تقديم الجيل الثالث من سيارتها سوبرب، وذلك بنسختين ليفتباك الشبيهة بسيارات سيدان ونسخة واجون الطويلة التي يلقبها البعض بالسيارة العائلية، ومنذ بداية طرحها حصلت هذه السيارة على عدة جوائز من مجلات شهيرة جدا للسيارات منها مجلة Autocar، وأيضا مجلة برنامج Top Gear التليفزيوني الإنجليزي الشهير.



وبسبب هذه السمعة الطيبة التي مازالت السيارة تتمتع بها حتى الأن نشرت قناة CarExpert الأسترالية المتخصصة في السيارات على يوتيوب فيديو تم فيه تجربة قيادة موديل 2021 من فئة واجون الطويلة من هذه السيارة ومراجعته بشكل كامل، حيث اعتاد هذه القنا على تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من سكودا سوبرب وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قد يعجبك أيضا...

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.