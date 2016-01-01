

نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء

مع قرب قدوم فصل الشتاء، وعدم استقرار الأحوال الجوية، تتأثر العديد من الأجزاء الرئيسية للسيارة بالبرودة والأمطار، مما يعرضها للكثير من الأعطال.



ومن أبرز النصائح للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء:



1- تشغيل محرك السيارة من فترة لأخرى،إذا كان استخدامك لها قليلاً، للحفاظ على البطارية.

2- التأكد من سلامة الإطارات لمزيد من الأمان والثبات عند استخدام الفرامل.

3- فحص كاوتش الأبواب والزجاج، منعا لتسرب مياه الأمطار إلى داخل السيارة.

4- فحص مصابيح السيارة، واستبدال التالف منها، لرؤية أفضل وقت الشبورة الكثيفة.

5- التأكد من عمل الفرامل بكفاءة عالية، لأنها من أهم وسائل الأمان عند القيادة في الأمطار.

6- تنظيف السيارة باستمرار من آثار الأمطار، للحفاظ عليها من الصدأ.

7- فحص سوائل السيارة، مثل زيت المحرك وزيت الفتيس وزيت الفرامل ومياه المبرد ومياه المساحات.

8- تشغيل التكييف على الدرجة الباردة، لضمان عدم تراكم الأتربة في خراطيم التكييف وعدم تسرب غاز الفريون.

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وينصح خبراء السيارات، بضرورة القيادة بسرعة معتدلة، وتقدير مسافات أكبر بين السيارة التي أمامك، وذلك لأن إيقاف السيارة بالكامل يحتاج إلى مسافة أكبر عند القيادة وقت المطر، تجنبا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.