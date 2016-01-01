

أحمر الشفاه.. فائدة "غريبة" على متن الطائرة أحمر الشفاه.. فائدة "غريبة" على متن الطائرة

أكدت مضيفة طيران أن طلاء الشفاه الأحمر الذي غالبا ما تستخدمه المضيفات، يرتبط ارتباطا مباشرا بسلامة الركاب على متن الطائرة.



وقالت المضيفة هيذر بول، التي تمارس هذه المهنة على مدى 20 عاما، في حديث لصحيفة "ديلي ستار"، إن اللون الزاهي والفاقع يساعد على جذب انتباه المسافرين في حالة الطوارئ، ويجعلهم فعلا "يقرأون الشفاه"، وبهذه الطريقة، يصبحون أكثر قدرة على استيعاب المعلومات التي يحاول طاقم الطائرة نقلها إليهم.



ولاحظت بول أن "عدم الالتزام بقواعد المكياج يمكن أن يؤدي إلى عواقب جدية بالنسبة للمضيفات - على سبيل المثال، قامت إحدى زميلاتها ذات مرة باستخدام طلاء شفاء باهت، وفي اليوم التالي لم تظهر في العمل".

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وأكدت المضيفة: "لم تكن لدينا أي فكرة، هل استقالت أو تم طردها من العمل".