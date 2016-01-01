

5 ألوان ملابس تساعدك على الهدوء والاسترخاء.. مش بس التركيز اللى مهم فى الشغل 5 ألوان ملابس تساعدك على الهدوء والاسترخاء.. مش بس التركيز اللى مهم فى الشغل

تشعر المرأة بالتوتر والقلق أحياناً بسبب تراكم المهام المطلوبة منها أثناء العمل، مما يؤثر بشكل سلبى على أدائها ويتسبب فى وقوعها في المزيد من الأخطاء، ولهذا ينصح بارتداء بعض الألوان التى تساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء منها الأزرق والوردى وغيرها من الألوان المختلفة التى نتعرف عليها، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " herworld ".



اللون الأزرق



ينصح بارتداء ملابس لونها أزرق بمختلف درجاته، حيث يساعد على الشعور بالهدوء، وينعكس ذلك بشكل إيجابى على عمل المرأة ويساعدها على إنجاز الكثير من المهام المطلوبة منها خلال اليوم، وينصح أيضاً بمزج الأزرق مع الأسود للحصول على إطلالة أنيقة .



اللون الأخضر



يرمز اللون الأخضر إلى النمو والطبيعة والحدائق وغيرها من المناظر الطبيعية التى تساعد على الشعور بالهدوء و الإبداع والإبتكار عند المرأة، لذلك ينصح بارتداء الأخضر مع ألوان محايدة مثل البنى والبيج والأبيض.



اللون الوردى



يرتبط اللون الوردى غالباً بالحب والأنوثة، كما يساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء، لذلك ينصح بارتدائه للحصول على إطلالة ناعمة أنثوية ويمكن ارتدائه مع لون أبيض أو أسود.

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اللون الأبيضيشير اللون الأبيض إلى الصفاء والهدوء، كما يساعد على التفكير والإبتكار فى العمل، لذلك ينصح بارتدائه، كما يناسب الألوان المختلفة للملابس، سواء أبيض أو وردى أو أزرق أو أى ألوان أخرى تفضلها المرأة.اللون الأصفرغالبًا ما يرتبط اللون الأصفر بالسعادة والتفاؤل، والشعور بالهدوء، لذلك ينصح بارتدائه مع ألوان أخرى مثل الأسود أو الأبيض أو الرمادي سواء كان سروال أو تنورة، أو سروال جينز يساعد على الشعور بالدفء خاصة فى الأماكن الباردة، كما يساعد فى الحصول على إطلالة أنيقة أمام الزملاء فى العمل.