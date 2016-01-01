حُذف فيلم الإثارة "جريمة على ضفاف النيل"، الخميس، من قائمة أفلام العطلات، الخميس، مما يهدد فرص إنعاش الصناعة هذا العام.
وقالت شركة والت ديزني إن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية، آجاثا كريستي، ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جاد وتوكينيث برانا، سيتأخر إلى أجل غير مسمى.
وكان من المقرر عرض الفيلم في أميركا الشمالية ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر وهو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "جريمة على ضفاف النيل".. الفيلم المنتظر يتعثر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق