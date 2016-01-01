الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبري بخمسة عيون عمره 520 مليون سنة

آخر الأخباراخبار منوعة › الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبري بخمسة عيون عمره 520 مليون سنة

صورة الخبر: الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبري بخمسة عيون عمره 520 مليون سنة
الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبري بخمسة عيون عمره 520 مليون سنة

اكتشف علماء صينيون مخلوقا شبيها بالجمبري له خمسة عيون، يرجع تاريخه إلى ما قبل 520 مليون سنة.




وقال "تشو ماو يان" الباحث في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في تصريحات اليوم الجمعة إنه تم اكتشاف أحافير "كيلينشيا تشانغيي" في تشكيل صخري في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، وأن الاكتشاف قد يميط اللثام عن "حلقة مفقودة" في تطور أكثر الحيوانات عموما في الكرة الأرضية، وهي المفصليات التي تشكل أكثر من 80% من جميع أنواع الحيوانات على سطح الأرض.

وأضاف أن "الجمبري" المكتشف يجمع الميزات من مختلف الحيوانات خلال العصر الكمبري، حيث له بشرة صلبة وجذعا مجزأة وساقين مشتركين وخمسة عيون على رأسه ومخالب كبيرة في الجزء الأمامي من الجسم للقبض على الفريسة.

وتابع أن فريق البحث أجرى تحليلا مفصلا بشكل متطور لأحافير كيلينشيا، حيث أشارت النتائج إلى أن نسبة التطور يكون بين الأنومالوكاريس والمفصليات، ما يسد الفجوة بين تطور الأنواع، وهو ما يقدم أدلة مهمة لحل لغز نشأة وتطور الحيوانات المبكرة.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبري بخمسة عيون عمره 520 مليون سنة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26605

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager