الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبري بخمسة عيون عمره 520 مليون سنة

اكتشف علماء صينيون مخلوقا شبيها بالجمبري له خمسة عيون، يرجع تاريخه إلى ما قبل 520 مليون سنة.
وقال "تشو ماو يان" الباحث في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في تصريحات اليوم الجمعة إنه تم اكتشاف أحافير "كيلينشيا تشانغيي" في تشكيل صخري في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، وأن الاكتشاف قد يميط اللثام عن "حلقة مفقودة" في تطور أكثر الحيوانات عموما في الكرة الأرضية، وهي المفصليات التي تشكل أكثر من 80% من جميع أنواع الحيوانات على سطح الأرض.
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