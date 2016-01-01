الخبراء الروس يبتكرون جهازا لتطهير الأطعمة الجاهزة

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الخبراء الروس يبتكرون جهازا لتطهير الأطعمة الجاهزة

سيكون الجهاز أكثر فعالية من المطهرات ومناديل الكحول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

يتم إعداد جهاز خاص لتطهير الأيدي والأدوات والأطعمة الجاهزة للاختبار في روسيا. وقالت الخدمة الصحفية لمبادرة التكنولوجيا الوطنية لقناة RT، سيكون أكثر فعالية من المطهرات ومناديل الكحول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

تجدر الإشارة إلى أن الابتكار حصل على اسم Crownbrush. قال المطورون إنه سيعقم ويدمر بنية البكتيريا والفيروسات. الجهاز الجديد يشبه القلم برأس تفريغ. لمعالجة اليدين، ما عليك سوى تمريره على أصابعك.
يمكن أيضًا تثبيت Crownbrush في المنازل والعيادات والمحلات التجارية. علاوة على ذلك، بدأ المطورون بالفعل في تطوير مطهر للتعامل مع الملابس والأحذية بعد قياسها.

المصدر: سبوتنيك

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