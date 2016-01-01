تمكن علماء الفيزياء الفلكية من كندا والولايات المتحدة والصين من تحديد مصدر الانفجارات الراديوية السريعة الغامضة داخل مجرة درب التبانة، مشيرين إلى أن النجوم المغناطيسية هى التى تولدها، وهى بقايا دوارة كثيفة لنجوم متفجرة محاطة بمجالات مغناطيسية قوية.
وأفاد الباحثون، فى دراسة نُشرت بمجلة Nature، بأن انفجار FRB الذى تم اكتشافه فى 2007 أنتج النجم المغناطيسي SGR 1935 + 2154، الموجود على الحافة المقابلة لمجرة درب التبانة، واستمر هذا التوهج ميلى ثانية فقط، لكنه أنتج طاقة أكثر من الشمس في قرن كامل، وفقا لموقع سبوتنيك.
وأكد علماء الفلك فى الأصل أن الانفجارات تسببت فى أقوى كارثة بالكون، بما فى ذلك اندماج أزواج من النجوم النيوترونية أو النجوم النابضة والثقوب السوداء، لكن في وقت لاحق لم يتم تأكيد هذه النظرية.
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التعليقات على علماء فلك يكتشفون مصدر الانفجارات داخل مجرة درب التبانة.. اعرف القصة
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