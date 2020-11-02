

الترقب يسيطر على مستثمري أسهم الخليج ومصر وتوقعات باتجاه عرضي الأسبوع المقبل الترقب يسيطر على مستثمري أسهم الخليج ومصر وتوقعات باتجاه عرضي الأسبوع المقبل

أكد محللون لـ"مباشر"، أن حالة الترقب ما زالت تسيطر على مستثمرو الأسواق العالمية والإقليمية وسط انتظار الجميع من الذي سيفوز بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن أم دونالد ترامب خصوصا مع تقارب الأرقام وعدم حسم النتيجة إلى الأن وهو الأمر الذي يدفع مؤشرات الأسهم للإستمرار في الأداء العرضي الأسبوع المقبل.



وفي نهاية جلسة الخميس الماضي، ارتفعت أغلب مؤشرات البورصات العربية حيث ارتفعت البورصة السعودية طفيفا بنسبة 0.01% وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.7%، وزاد مؤشر سوق دبي 0.32%، وارتفع سوق أبوظبي 0.6%.



وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول لـ"مباشر"، إن أسواق الخليج ومصر تحركت بشكل متذبذب خلال الأسبوع الماضى نتيجه الترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية المنتظر إعلانها خلال الأيام القليلة الحالية بالإضافة إلى زيادة أعداد العدوى بمرض كورونا وانتشاره بشكل كبير خاصة فى الولايات المتحدة.

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وأضاف حسن: "قد تتجه الأسواق الخليجية ومصر إلى المزيد من التوتر والتذبذب خلال الفترة القادمة لانه من المتوقع اتجاه الانتخابات الأمريكية إلى القضاء لحسم الموقف فى حالة فوز المرشح بايدن على منافسه ترامب".وتابع العضو المنتدب لشركة ميداف: لذا على المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل أن يتجهوا إلى الصبر فى مثل هذه الأوقات واستغلال الانخفاضات التى قد تحدث فى اقتناص الفرص والشراء بأسعار قليلة لتكوين مراكز جديدة قوية قد تحقق لهم مكاسب كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل بينما المستثمرين قصير الأجل لا تراهن على أوراق مالية معينة فى هذه الأوقات حيث أن المخاطر عالية فى مثل الأوضاع الحالية فى ظل انتشار مرض كورونا و توخّى الحذر الشديد فى استخدام الشراء بالهامش.الوضع الضبابيويرى محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن تأثير الانتخابات بشكل مباشر سيكون أثره لحظى إن وجد، لكن تأثير السياسات الاقتصادية على الإقتصاد الأمريكى وبالتالى أسواق المال سينعكس بالطبع على البورصة المصرية، وهو ما نراه ضبابيا فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المستثمرين إلى تخفيض المخاطر حتى اتضاح الأمور بشكل أكبر، وهو ما يعده بعض المحللين تأثيرا سلبيا على أسواق المال.وقال محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق العربية والسوق المصري بإنتظار ما سوف ستؤول إليه الإنتخابات الأمريكية، متوقعا أنه وبعد الانتخابات الاسواق تتنفس الصعداء وتتحرك مره أخرى نحو الصعود أفضل إستراتيجيه الإن هي المتاجرة السريعة آي الدخول والخروج والتبديل بين الأسهم والقطاعات بشكل حذر.وبدوره، قال شريف حسين خبير أسواق المال لـ"مباشر"، إن مؤشرات بورصات منطقة الشرق الأوسط مازالت في وضع ترقب لما سينتج عن الإنتخابات الرئاسية التي تتبعها جميع الدول عن كثب.وأكد أن البورصة المصرية متامسكة على الرغم ما مرت به من تأثيرات سلبية ناتجة عن الأزمة الإدارية للبنك التجاري الدولي.وأشار إلى أن أسعار النفط تمر بحالة من الضعف ومن ثم سيكون لها تأثير سلبي على السوق السعودي والذي من المرجح أن يواصل الهبوط الفترة المقبلة إلى أن تتضح الرؤية بشأن أسعار البترول.ومن جانب، قال محمد مهدي الخبير بأسواق المال والمعتمد بالبورصة المصرية، إن البورصة المصرية ما زالت تحمل بعض الفرص المغرية لاسيما مع إنفصال مؤشرات الغير رئيسية بالإرتباط بالأحداث الخارجية وأبرزها الانتخابات الأمريكية.وأشار إلى أن ذلك بدليل ثبات القيم والكميات عند مستويات مرضية منذ اندلاع الأزمة الإدراية بالبنك التجاري إضافة إلى عدم تأثر ذلك أيضا باستطلاعات الرأي بفوز جو بايدين أو دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.مشتريات العربوقال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "في آى ماركتس - مصر" لـ"مباشر"، أنه لن يكون هناك تأثير كبير من نتيجة الإنتخابات الأمريكية على أداء البورصة المصرية خاصة وإن شهدنا بالفعل يوم الخميس الماضي ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى مستويات 10556 نقطة.وأشار إلى إن مشتريات العرب والاجانب تزيد في البورصة المصرية برغم ظروف كورونا والانتخابات الامريكية وهذا بسبب إنهم يرون إن السوق المصري هو من أقوى واهم الاسواق الناشئة بالإضافة إلي إستقرار المؤشرات الاقتصادية المصرية وتقريبا انتهاء ازمة بنك التجاري الدولي وارتفاع السهم من جديد واستقراره فوق مستويات60 جنيه.وتوقع مزيدا من الصعود خلال الفترة القادمة ولكن في نطاق عرضي بين مستويات 10 الاف نقطة و12 الف نقطة وذلك بسبب التخوف من تفشي موجة كورونا ولكن الثبات فوق مستويات 10 الاف نقطة هو بمثابة نجاح لاداء البورصة في ظل هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم خاصة.وأشار إلى إنه بذلك على المستوى الفني فالمؤشر العام يحقق قاع صاعد جديد، ونصح المستثمرين في البورصة المصرية بعدم الشراء بكل المحفظة المالية والعمل بادارة راس مال محكمة وعدم الشراء بالهامش لتقليل المخاطرة والتريث بشراء الاسهم القوية ماليا وفنيا.وقالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي لبورصة مصر يعاني من ضعف وذلك منذ كسر مستوي 10818 نقطة والذي يعتبر خط الاتجاة الصاعد علي مدي القصير.وأشارت إلى أنه لازال حالة الترقب تسيطر علي المستثمرين وعدم ضخ سيولة جديدة فالاسواق تنتظر إلى أن تتضح الرؤية بشأن الإنتخابات الأمريكية، ونصحت بانتقاء الاسهم القوية مالية والبعد عن المضاربات وتوفير سيولة بالمحافظ لاقتناء الفرص المغرية.موعد الحسموبدوره، توقع محمد عبد الهادي، مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، لـ"مباشر"، اتخاذ المؤشرات الإتجاه البيعي بعد الإعلان عن تلك الانتخابات خاصة إن المؤثر الأقوي هو الإغلاقات في كافة الدول الأوروبية نظير الموجة الثانية لوباء كورونا ولا يوجد حتي الآن مضاد أو علاج لكورونا ولذلك الاتجاه أما الإغلاق الجزئي أو الكلي وبالتالي الاحتفاظ بالسيولة بين المستثمرين والشركات أفضل أداء لأي محفظه استثمارية تريد تحقيق أرباح قوية من شراء الأسهم أوقات الانخفاضات.ويعتقد الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي تميل لجو بايدن ستسهم فى بث روح تفاؤلية لدى المستثمرين حيث أن فوزه يعني إعادة ترتيب أوراق الاقتصاد العالمي من جديد وتهدئة الوضع تدريجيا مع الصين وإيران بما يصب نحو ارتفاع أسواق المال الفترة القادمة.وأشار إلى أن الوضع الحالي فرصة جيدة للشراء بالنسبة للمستثمرين ولا سيما فيما يتعلق بالأسهم التى تقل أسعارها بكتير عن قيمتها العادلة.وقال مينا رفيق مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، لـ"مباشر"، إنه مع اقتراب موعد الحسم لإعلان النتائج الرئاسية بالولايات المتحدة التى تشير إلى فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن فقد تتاثر الاسواق المالية بمخاوف توجهات الرئيس الجديد و بالأخص في ظل تصريحاته إنه يعتزم رفع المزيد من الضرائب على الشركات.ورجح أن تتقلص هذه المخاوف مع الإعلان عن الحزم التحفيزية التى كان قد أعلن عنها الرئيس الديموقراطى و على المستثمرين خلال فترة التذبذات القوية التى قد تشهدها الاسواق المالية، ناصحا المستثمرين بتوخي الحذر و توفير نسب سيولة مناسبة من حجم المحفظة لمواجهة التقلبات الحادة و استغلال الفرص الاستثمارية المناسبة.مراكز شرائيةوبدورها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية بشركة الحرية لتداول الاوراق المالية ، إن الأسواق العربية ستتأثر بنتيجة الانتخابات الأمريكية وذلك بحسب البرنامج المحدد من قبل كل مرشح فيما يتعلق بالمحفزات الاقتصادية والعلاقات الخارجية.وأشارت أنه من المعروف عن الجمهوريين اهتمامهم بالحفاظ علي انتعاش أسواق المال وتعزيز التجارة العالمية وحماية الاقتصاد الامريكي ضد أي اغراق أو سرقة تكنولوجية كذلك خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات التوظيف وتنشيط المؤشرات الأمريكية وقد أعلن أكثر من مصدر تقيم أن في حالة فوز ترامب ستحلق المؤشرات عاليا الي نسب لم تشهدها منذ تدشينها قرابة 36000 نقطة.ولفتت إلى أن الأسواق العربية تتأثر بذلك بالدرجة الأولي لارتباط اقتصادياتها بالنفط والدولار بدرجة كبيرة ولكن بنسب متفاوتة حيث أن محاولة الدول العربية في إيجاد قطاعات لتمويل موازنتها العامة غير النفط من الممكن ان يساهم في خفض حدة الارتباط والتأثر فبمراجعة القطاعات المحققة وعلي ارتفاعات خلال الانتخابات اني قطاع التقنية والتكنولوجية في المرتبة الأولى في السوق السعودي.وعلى مستوى البورصة المصرية، لفتت إلى أن هناك عودة للمؤسسات المحلية لدعم الأداء السوقي المؤشرات، وأيضا أن هناك اهتمام المحليين بتكوين مراكز شرائية في الأسهم الدفاعية كسهم فوري.الأسهم الرخيصةومن جانبه، قالت منى عبدالمنعم المحللة المالية لدى بريميير للوساطة لـ"مباشر"، إن الفرق البسيط حاليا بين المرشحين وهذا يدفع المشهد بأسواق الأسهم إلى الضبابية، مشيرا إلى أن فوز دونالد ترامب إن حدث سيكون له الآثر الإيجابي على السوق المصري الذي يتأثر غالبا بأداء السوق الامريكي كونه يدعم بعض القضايا الخاصة بالدولة وأبرزها تأيده لموقفها بقضية سد أثيوبيا على سبيل المثال.وأشارت إلى أن السوق المصري يسير حاليا مخالفا للأحداث العالمية حيث إن هناك اهتمام بالأسهم الرخيصة والتي تمثل فرصة جيدة للاستثمار، حتى ولو تراجع المؤشر العام للسوق بعد إعلان الإنتخابات وذلك على المدى المتوسط وطويل الآجل حيث أنها تحقق فرص جيدة ولاسيما التي تنتسب بالقطاعات الدفاعية مثل الأدوية والأغذية.الاحتفاظ بالسيولةومن جانبه، قال كريم دغيم محلل خبير أسواق المال، لـ"مباشر" إن الأسواق العربية بعد جائحة الكورنا شهدت انخفاضات شديده وبعدها بدأت تعوض أجزاء من تلك الخسائر التى منيت بها، موضحا أنه وبعد انتهاء التقلبات تتخذ الاسواق حاله من التحركات العرضيه وتقل حده التقلبات بشكل تدريجى ويغلب هذا الاتجاه في ظل نقص أحجام وقيم التداول عن المعتاد.ونصح المستثمرين بشكل عام بزياده الاحتفاظ بالسيولة فى محافظ الأسهم الخاصة بهم والمتاجرة في ظل التوقعات باستمرار الأداء العرضي إلى بدايه العام القادم.3 سيناريوهاتوأوضحت محللة الأسواق لدى «بيت المال للاستشارات»أسماء أحمد، أن جميع المتداولين بلا استثناء في جميع أنحاء العالم يعيشون حاليا حالة من الترقب وانتظار من هو الرئيس القادم حتي يعي المستثمر ويرتب مراكزه المالية تماشيا مع الوضع القادم، مشيرا إلى أن كل رئيس بالطبع له سياستة الخاصة التي بناء على كل منها يكون القرار الاستثماري.وتوقعت أن تستمر حالة التذبذب في نطاقات عرضية بالأسواق العربية حتى يتم إعلان الفائز، مشيرا إلى أن هناك 3 سيناريوهات في الوقت الحالي الأول في حال فوز دونالد ترامب وذلك سيكون عامل إيجابي على النفط وبالتالي علي الأسواق العربية ومن ثم سيدفع شهية المخاطرة للارتفاع مرةأخري.وبينت أن السيناريو الثاني نجاح جو بايدن وهو بالطبع سيكون عامل سلبي خصوصا على أسهم قطاع الطاقة وأسعار النفط هذا في بداية الأمر ولكن من المتوقع أن يتم تدراج الأسواق هذا الأمر واستيعابه خصوصا أنه اذا كان بايدن الرئيس فمازال مجلس الشيوخ يتمتع بنسبة لابأس بها من الجمهوريين وبالتالي سيكون هناك إتزان في القرارات.وأشارت إلى أن السيناريو الثالث أنه في حال لم تحسم الانتخابات ستكون حالة من عدم اليقين هي التي تسيطر على الأسواق المالية وهو ما سيحدث حالة عالية من الضبابية وسيتم بسببه هبوط شهية المخاطرة لدى المستثمرين.