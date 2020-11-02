

أسعار النفط تهبط مع مخاوف تراجع الطلب أسعار النفط تهبط مع مخاوف تراجع الطلب

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف بشأن الطلب، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.



وأثارت عمليات الإغلاق الجديدة في أوروبا لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مخاوف بشأن توقعات الطلب، في حين ظلت الأسواق في حالة تأهب بسبب فرز الأصوات الذي طال أمده في الانتخابات الأمريكية.



ويشير تعداد الأصوات والاتجاهات من الانتخابات الأمريكية إلى احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بينما من المتوقع أن يحصل الديمقراطيون على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، مما يبدد الآمال في حزمة تحفيز كبيرة، وهو عامل آخر يثقل كاهل النفط.

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ويترقب المستثمرون بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري في وقت لاحق من اليوم.وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.3 بالمائة إلى 38.28 دولار للبرميل.كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.2 بالمائة إلى 40.43 دولار للبرميل.