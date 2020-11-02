تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف بشأن الطلب، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وأثارت عمليات الإغلاق الجديدة في أوروبا لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مخاوف بشأن توقعات الطلب، في حين ظلت الأسواق في حالة تأهب بسبب فرز الأصوات الذي طال أمده في الانتخابات الأمريكية.
ويشير تعداد الأصوات والاتجاهات من الانتخابات الأمريكية إلى احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بينما من المتوقع أن يحصل الديمقراطيون على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، مما يبدد الآمال في حزمة تحفيز كبيرة، وهو عامل آخر يثقل كاهل النفط.
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التعليقات على أسعار النفط تهبط مع مخاوف تراجع الطلب
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