الخشت: جامعة القاهرة الأولى عالميا في تطبيق نظام التعلم عن بعد .. فيديو

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صورة الخبر: الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم بدأوا خطة كبيرة منذ 3 سنوات لإحداث طفرة في جامعة القاهرة حيث كانوا يستهدفون إلى التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل، مشيرا إلى أن هدف الجامعة ليس فقط التعليم والبحث العلمي، ولكن المساهمة في دفع الاقتصاد.

وأضاف "الخشت"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعة أنشأت أكبر منصة تعليمية في العالم، وبها مجموعة من التطبيقات والبرامج العالمية التي تطبق في أوروبا، موضحا أن الجامعة اهتمت بالتعليم الإلكتروني قبل جائحة كورونا، وقبل ان يهتم العالم به.

وتابع أنه يجب عدم الإكتفاء بالتعليم والبحث العلمى فقط، بل لابد من إضافة قيمة جديدة للاقتصاد القومى، لافتا إلى أنه تم إنشاء أكبر منصة ذكية للتعلم فى العالم بجامعة القاهرة.

وأكد دور الجامعة ليس دورها التعليم والبحث العلمى فقط، بل المساعدة فى التنمية الشاملة مثل الزراعة والإنتاج والتحديات المختلفة التى تواجهها مصر.

وأشار إلى أن مستشفى اللطوارئ كانت تعانى من الإهمال وتم تطويرها وفق الكود العالمى.

المصدر: elbalad

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