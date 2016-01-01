كشف تقرير صحفي إسباني، عن أبرز اللاعبين المرشحين لمغادرة نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي ومارتن برايثوايت وجونيور فيربو وكارليس إلينيا مرشحون لمغادرة برشلونة خلال الشتاء المقبل.
وأضافت الصحيفة أن كومان المدير الفني لفريق برشلونة غير مقتنع بإمكانيات هؤلاء بدليل عدم اعتماده عليهم كثيرا في المباريات المقبلة، باستثناء عثمان ديمبلي.
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التعليقات على أبرزهم عثمان ديمبلي.. 5 لاعبين على أعتاب مغادرة برشلونة في الشتاء
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