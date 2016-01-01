هبوط أرضي مفاجئ في الإسكندرية.. تفاصيل



هبوط أرضي مفاجئ في الإسكندرية هبوط أرضي مفاجئ في الإسكندرية

شهد شارع الشمس بمنطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية، هبوطا أرضيا مفاجئا دون وقوع إصابات بين المواطنين.



وعلى الفور توجهت الأجهزة المعنية بحي غرب، إلى مكان الهبوط على الفور، وتم التواصل مع مسؤولي الصرف الصحي بالحي.



وتم تطهير شنايش الأمطار بالشارع وتبين أن الهبوط جاف، وأفاد كل من مسئولي صرف صحي غرب والمياه بسلامة منشآتهم وتبين أن الهبوط طبيعي وتم ردم وتمهيد وتسويه للهبوط.

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وقد شددت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، على اهميه رفع كفاءه الطرق وخدمات المرافق المقدمه للمواطنين وذلك حفاظا علي سلامتهم.ويوم الأربعاء، شهدت منطقة شارع النصر بسموحة بحي شرق، هبوطا أرضيا نتيجة كسر ماسورة مياه، مما أدى إلى تدفق مياه غزيرة نتج عنها هبوط أرضي بمنطقة الكسر.وعلى الفور انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لموقع الحادث ، ووجه الجهات المعنية، بسرعة إصلاح الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، وتم قطع المياه عن المنطقة وإبلاغ شركة المياه لبدء الإصلاح كما تم فصل التيار الكهربائي حفاظا على سلامة المواطنين، فضلا عن التنسيق مع مديرية الطرق لإصلاح الهبوط فور الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة.