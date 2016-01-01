الانتخابات الأمريكية.. القبض على موظف بريد بحوزته أوراق تصويت

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الانتخابات الأمريكية.. القبض على موظف بريد بحوزته أوراق تصويت

صورة الخبر: الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، ليل الخميس الجمعة، أن حرس الحدود في ولاية نيويورك عثروا على 800 رسالة لم يتم تسليمها في صندوق سيارة تعود لموظف في خدمة البريد.


وأضافت الشبكة أن هذه الرسائل تشمل أوراق تصويت غيابي في إحدى مقاطعة نيويورك.

ومن شأن هذا النبأ أن يعزز حديث الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري اللذين شككا في نزاهة التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية.

وألقت قوات حرس الحدود القبض على براندون ويلسون (27 عاما)، بعدما ارتكب انعطافا خاطئا قاده إلى جسر السلام على الحدود مع كندا.

المصدر: شبكة "فوكس نيوز" الأميركية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الانتخابات الأمريكية.. القبض على موظف بريد بحوزته أوراق تصويت

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53195

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager