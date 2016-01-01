طريقة تخزين البامية الويكة قبل نفادها من الأسواق



طريقة تخزين البامية الويكة طريقة تخزين البامية الويكة

البامية من الخضروات التي تشتهر في فصل الصيف، ومع انتهاء موسمها، تقبل الكثير من السيدات إلى تخزينها لتناولها في فصل الشتاء وتقديمها على مائدة الطعام.



وتوجد من البامية أنواع عديدة، ومن أبرزها البامية الويكة، ونستعرض خلال السطور التالية طريقة تخزين البامية الويكة بسهولة.



طريقة تخزين البامية "الويكة"

- غسل البامية جيدا من الأتربة والشوائب.

- ترك البامية جانبا حتى تجف.

- قومي بالتخلص من العنق والأطراف.

- تقطيع البامية حلقات.

- غلي البامية في وعاء متوسط الحجم به كمية كافية من الماء.

- أضيفي إلى الماء الليمون مع القشر.

- ترك البامية حوالي 3 دقائق.

- ترفع حلقات البامية وتوضع بمصفاة فورًا وتكون الفتحات للمصفاة مفتوحة من كل الجهات من الجوانب وأسفل وتترك البامية تبرد تمامًا.

- تحفظ بأكياس بالفريزر لوقت الاستخدام.

