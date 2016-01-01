طريقة تحضير كبسة الدجاج

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كبسة الدجاج

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل كبسة الدجاج.

المكونات:

دجاجة مقطعة

2كوب أرز بسمتى
بهارات كبسة
فلفل أخضر مفروم
طماطم مفرومة
ملح وفلفل أسود
بصلة مفرومة
زيت زيتون

ثانيًا طريقة تحضير كبسة الدجاج

شوحى الدجاج فى الزيت حتى يصبح لونه ذهبيا ثم نرفعه من على النار حتى لا يتحول لونه إلى لون داكن.

شوحى البصل ونضيف البهارات والملح والفلفل ثم نضع كمية من الماء ونعيد الدجاج ليكتمل النضج بشكل تام.
بعد نضج الدجاج نرفعه ونضيف الأرز فى نفس الشوربة التى نضج بها الدجاج.

الآن يمكنك إضافة الطماطم المفرومة والفلفل المفروم ونترك الأرز ينضج معهم.

ضعى الدجاج فى الفرن تحت الشواية ليأخذ اللون الذهبى ثم تغرف الكبسة فى سرفيس كبير الحجم و فوقها الدجاج وتقدم ساخنة.

يمكنك تقديم الكبسة بالدجاج مع السلطات مثل سلطة الحمص أو السلطة الخضراء، وطبق البطاطس المحمرة

المصدر: elbalad

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