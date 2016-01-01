مكافحة البواسير.. طرق منزلية سريعة وذات مفعول سحري للعلاج بدون جراحة



علاج البواسير علاج البواسير

أسباب عديدة للإصابة بالبواسير وتتمثل في الإصابة بـالامساك الشديد و الحمل، الوزن الزائد، الإسهال المزمن والعوامل الوراثية والولادة الطبيعية.. إليك علاجات سريعه تخلصك منها ونصائح تساهم فى الحد من الإصابة بـ البواسير وعلاجات سريعة للبواسير.



أسباب البواسير

وفقا لموقع برايت سايد أسباب البواسير كثيرة ومتعددة وتحدث البواسير نتيجة عدة أسباب منها عوامل وراثية، ومنها ممارسة رياضة حمل الأثقال، وقد تحدث بسبب السمنة والولادة الطبيعية أوالضغط في أسفل المستقيم، وتمدد الأوردة حول فتحة الشرج بسبب الضغط مما يجعلها تتضخم ويزداد حجمها.



وفقًا لموقع بولد سكاى الهندى تحدث البواسير نتيجة زيادة الضغط في أسفل المستقيم أو حمل أشياء ثقيلة بشكل منتظم وزيادة الوزن والسمنة



والجلوس مدة طويلة.

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على الجانب الآخر يمكن التخلص من الآثار المزعجة للبواسير من خلال تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.وتناول مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون وعدم تناول الأطعمة الحارة وتجنب الأطعمة الغنية بالدهونعلاجات سريعة للبواسيرعدة طرق علاج منزلية تساعد على التخلص من الالتهابات وآلام البواسير في دقائق معدودةالألوفيرايمتلك خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في الحد من التهيج فهو آمن للاستخدام الموضعي باستثناء بعض الناس لديهم حساسية منه.حمام دافئ مع ملح ابسومتساعد الحمامات الدافئة في تهدئة تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاضنصائح تساهم فى الحد من الإصابة بـ البواسيرلذا قدمت استشاري التغذية سهام سوقية مجموعة من النصائح التي تساهم فى الحد من الإصابة بـ البواسير.-الاهتمام بشكل اساسي بتناول الخضار بكل اشكالها و بالأخص الورقية، الخس، النعناع ،الجرجير، البقدونس والاهتمام بتناول الفواكه الطازجة كالبطيخ، الكمثري، التفاح، البرتقال ،الكيوي-الخبز الاسمر والحبوب الكاملة الحبوب، فإن اضافة الألياف إلى نظامك الغذائي ببطء لأن الإسراع المفرط يمكن أن يؤدي إلى الغازات والانتفاخ- شرب الكثير من الماء لتجنب الإمساك.-تجنب الحميات التي تعتمد على البروتين بشكل اساسي-تجنب تناول الدسم و الدهون الضارة و الحلويات-تناول مشروب النعنع الدافئ-الامتناع عن بذل مجهود شاق-الامتناع عن الوقوف والجلوس لفترات زمنية طويلة