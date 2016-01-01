بدأت بعض الدول حول العالم العودة إلى الإغلاق بشكل جزئي لحماية مواطنيها من تفشي فيروس كورونا بين مواطنيها مرة أخرى بعد عودة الحياة لطبيعتها .
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن أحد الأطباء أوضح للصحيفة بأن الفيروس في الموجة الثانية أكثر عنفا و شراسة من قبل و يجب اتباع التعليمات لتفادي الإصابة.
أكد الطبيب أن المصابين بفيروس كورونا في الموجة الثانية قد يصابوا بفقدان السمع بسبب شراسة الفيروس وقدرته على إحداث خلل في الأذن الوسطى.
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التعليقات على يسبب فقدان السمع .. طبيب يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا
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