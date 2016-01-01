يقبل كثير من المواطنين على شراء البرتقال في خلال هذه الفترة، باعتباره فاكهة الشتاء السحرية لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يعمل على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.
كما أقبل كثيرون خلال تلك الفترة على شرائه ايضا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولكن هل يحمي من العدوى كما يحمي من الإنفلونزا؟.
قالت الدكتورة مارجريتا بروفوتوروفا، مستشارة الطب المخبري في مركز التشخيص الجزيئي التابع لمعهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية، أن الفيتامنيات لا تحمي من الإصابة بالعدوى.
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التعليقات على مع دخول الشتاء .. هل يحمي البرتقال من كورونا ؟
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