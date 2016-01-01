أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة



أمطار غزيرة ورعدية أمطار غزيرة ورعدية



أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على مدار 72 ساعة (الجمعة - السبت - الأحد).



الجمعة



يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلاً والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

قد يعجبك أيضا...

ويكون الطقس لطيف نهارًا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلاً والرياح نشطة تودي إلى اضطراب الملاحة مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.ويسود طقس معتدل نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف ليلاً والرياح معتدلة تنشط، أحيانًا مع فرص سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية، ويكون الطقس معتدل على محافظات الصعيد مائل للبرودة إلى بارد ليلاً، والرياح معتدلة.وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 - 18، وعلى السواحل الشمالية بين 23 - 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 29 - 24، وعلى شمال الصعيد بين 25 - 18، وعلى جنوب الصعيد بين 28 - 20.السبتيسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلاً والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة.ويكون الطقس لطيف نهارًا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلاً والرياح معتدلة مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بعض المناطق.ويسود طقس معتدل نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لطيف ليلاً والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل على محافظات الصعيد مائل للبرودة إلى بارد ليلاً، والرياح معتدلة.وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 23 - 17، وعلى السواحل الشمالية بين 22 - 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 - 24، وعلى شمال الصعيد بين 25 - 17، وعلى جنوب الصعيد بين 27 - 20.الأحديسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلاً والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.ويكون الطقس لطيف نهارًا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلاً والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.ويسود طقس معتدل نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لطيف ليلاً والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل على محافظات الصعيد مائل للبرودة إلى بارد ليلاً، والرياح معتدلة وأمطار خفيفة شمالاً.وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 - 16، وعلى السواحل الشمالية بين 24 - 17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 - 24، وعلى شمال الصعيد بين 25 - 17، وعلى جنوب الصعيد بين 27 - 20.