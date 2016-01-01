أفضل وأحدث تصميمات المعاطف الواقية من المطر.. عشان تتمشى براحتك

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أفضل وأحدث تصميمات المعاطف الواقية من المطر.. عشان تتمشى براحتك

صورة الخبر: أفضل وأحدث تصميمات المعاطف الواقية
أفضل وأحدث تصميمات المعاطف الواقية

يفضل البعض السير تحت الأمطار خلال فصل الشتاء، ليشعر بالسعادة، كما أظهرت الدراسات أن قضاء بعض الوقت في الخارج مفيد للعقول، حيث وجد أن المشي لفترة من الوقت، يساعد على تحسين الحالة المزاجية للإنسان، ووجد العلماء في عام 2019، أن قضاء 20-30 دقيقة فقط في الخارج يمكن أن يخفض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر ، بنسبة 10٪، ولتحقيق ذلك بدون تعرض الملابس للبلل، يحرص الكثير على شراء سترات واقية من المطر، والتى نتعرف على أفضل وأحدث تصميماتها فى هذا التقرير، وفقاً لما أشار إليه تقرير صحيفة "مترو" البريطانية.

سترة بغطاء للرأس
يوجد سترة لونها كحلى، مزودة بغطاء للرأس، تساعد على الشعور بالدفء وواقية من ماء المطر، ويبلغ سعرها 39.99 جنيه إسترليني.

معطف طويل واقى من المطر
ويتوفر أيضاً بالمحلات التجارية، معطف واقى من المطر، يتميز بأنه طويل، ومريح، و مبطن للشعور بمزيد من الدفء طوال فترة الشتاء، ويبلغ سعره 60 جنيه إسترليني.

جاكيت أسوس
ويتوفر معطف واقى من المطر، مناسب للجنسين، ويتميز بأنه يساعد على الشعور بالدفء ومريح عند ارتدائه، ومتوفر بسعر 48 جنيه إسترليني.

معطف أسود طويل
ويوجد معطف أسود طويل مصمم بغطاء رأس، يتميز بأنه واقى من المطر، وتصميمه الأنيق، ولونه المتوافق مع أى لون من ألوان الملابس، وسعره 59.90 جنيه إسترليني.

معطف العلامة التجارية "Rains"
صُنع هذا المعطف بواسطة العلامة التجارية الدنماركية "Rains "، ويعتبر هذا المعطف مقاوم للماء، ويتميز بأناقة تصميمه، ويبلغ سعره 95 جنيه إسترليني.

المصدر: صحيفة "مترو" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أفضل وأحدث تصميمات المعاطف الواقية من المطر.. عشان تتمشى براحتك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76730

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager