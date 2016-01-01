أفضل وأحدث تصميمات المعاطف الواقية من المطر.. عشان تتمشى براحتك



أفضل وأحدث تصميمات المعاطف الواقية أفضل وأحدث تصميمات المعاطف الواقية

يفضل البعض السير تحت الأمطار خلال فصل الشتاء، ليشعر بالسعادة، كما أظهرت الدراسات أن قضاء بعض الوقت في الخارج مفيد للعقول، حيث وجد أن المشي لفترة من الوقت، يساعد على تحسين الحالة المزاجية للإنسان، ووجد العلماء في عام 2019، أن قضاء 20-30 دقيقة فقط في الخارج يمكن أن يخفض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر ، بنسبة 10٪، ولتحقيق ذلك بدون تعرض الملابس للبلل، يحرص الكثير على شراء سترات واقية من المطر، والتى نتعرف على أفضل وأحدث تصميماتها فى هذا التقرير، وفقاً لما أشار إليه تقرير صحيفة "مترو" البريطانية.



سترة بغطاء للرأس

يوجد سترة لونها كحلى، مزودة بغطاء للرأس، تساعد على الشعور بالدفء وواقية من ماء المطر، ويبلغ سعرها 39.99 جنيه إسترليني.



معطف طويل واقى من المطر

ويتوفر أيضاً بالمحلات التجارية، معطف واقى من المطر، يتميز بأنه طويل، ومريح، و مبطن للشعور بمزيد من الدفء طوال فترة الشتاء، ويبلغ سعره 60 جنيه إسترليني.

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