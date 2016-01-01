تناولها يوميا.. أطعمة لمرضى التهاب الأمعاء

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صورة الخبر: مرضى التهاب الأمعاء
مرضى التهاب الأمعاء

غالبًا ما يتم الخلط بين الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD) بشأن الأطعمة التي قد تخفف الأعراض وأيها قد يزيدها سوءًا وبناءً على الأبحاث الطبية، لا توجد خطة واحدة تقدم الراحة بشكل نهائي، لكن أظهرت دراسة حديثة نظام غذائي جديد يسمى نظام IBD-AID الغذائي أنه قد يساعد.

ووفقا لموقع health line يركز النظام الغذائي على تصحيح توازن بكتيريا الأمعاء مع الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك والبريبايوتك.

فالأطعمة التي تحتوي على القمح والسكر المكرر والذرة واللاكتوز ، ويقضون على الدهون المتحولة ويتم تشجيع مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات ، وكذلك البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، وكمية الدهون المشبعة محدودة.

وعندما يعاني الناس من أعراض شديدة ، فإنهم يلتزمون بأطعمة من قائمة المرحلة الأولى من النظام الغذائي ويشمل ذلك الزبادي واللحوم المطحونة والحساء المهروس والعصائر.

ومع تحسن الأعراض يمكنهم دمج الأطعمة من قائمة المرحلة الثانية التي تتضمن الخضر ، ثم إضافة عناصر في قائمة المرحلة الثالثة تتضمن الفاصوليا الكاملة والمحار.

المصدر: health line

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