غالبًا ما يتم الخلط بين الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD) بشأن الأطعمة التي قد تخفف الأعراض وأيها قد يزيدها سوءًا وبناءً على الأبحاث الطبية، لا توجد خطة واحدة تقدم الراحة بشكل نهائي، لكن أظهرت دراسة حديثة نظام غذائي جديد يسمى نظام IBD-AID الغذائي أنه قد يساعد.
ووفقا لموقع health line يركز النظام الغذائي على تصحيح توازن بكتيريا الأمعاء مع الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك والبريبايوتك.
فالأطعمة التي تحتوي على القمح والسكر المكرر والذرة واللاكتوز ، ويقضون على الدهون المتحولة ويتم تشجيع مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات ، وكذلك البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، وكمية الدهون المشبعة محدودة.
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التعليقات على تناولها يوميا.. أطعمة لمرضى التهاب الأمعاء
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