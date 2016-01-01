ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل يوميا؟

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول حفنة صغيرة من عين الجمل ويطلق عليه البعض "الجوز" يوميًا .
ومن فوائد تناول حفنة من عين الجمل يوميا:
١_تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
٢_يحمي الجوز أيضًا من التهاب شرايين قلبك
فالجوز مليء بالأوميغا 3 ، والدهون الصحية التي تسمى الدهون الأحادية غير المشبعة ، والستيرولات النباتية ، والألياف.
-3 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ : ﺍﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻥﻟﻠﺠﻮﺯ ﻣﻔﻌﻮلا ﺭﺍئعا ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺳﺘﺎﺗﺎ ﻭﺍﻟﻘﻮﻟﻮﻥ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻛﺴﺪﺓ ﻭﺍﺣﻤﺎﺽ ﺍﻻﻭﻣﻴﺠﺎ 3 .
-4 ﻣﻔﻴﺪ ﻟﺼﺤﻪ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ : ﺍﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻥ ﺍﺣﻤﺎﺽ ﺍﻻﻭﻣﻴﺠﺎ 3ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻟﻠﺪﻣﺎﻍ .
-5 ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﺍﺕ : ﺍﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻪ ﺍﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮز ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺭﺓ ﻭﻳﻨﺼﺢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻚ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ .
-6 - ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻡ ﻫﺎﺩﺉ .
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