ثلاثي الأهلي يقترب من البنك

دخل نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدورى الممتاز في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي للحصول على الثلاثي محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وعلم صدي البلد أن النادي الأهلي وافق على رحيل الثنائي محمد فخري ومحمد شكري بينما مازال مصير شادي رضوان مجهولا وسيتم عرضه في البداية علي المدير الفني موسيماني للموافقة على رحيله أو استمراره .
علي جانب آخر أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد مع الثنائي بهاء مجدي وأحمد ياسر لاعبا فريق المصري البورسعيدي منذ قليل .
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