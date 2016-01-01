خالد الغندور يتحدث عن هروب فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي

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اشرف بن شرقي وساسي

كتب الاعلامي خالد الغندور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" المانشت القادم هروب فرجاني ساسي و اشرف بن شرقي للانضمام لمنتخبات بلادهم و رافضين الرجوع الا بعد مباراتي المنتخب في التصفيات".

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 27 من الشهر الجاري، على ملعب استاد برج العرب في نهائي مصري لحسم لقب بطولة دوري ابطال افريقيا.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة اهداف أهداف مقابل هدف لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباراة الإياب

سجل اهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك واختتم أهداف الابيض أشرف بن شرقي.

المصدر: elbalad

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