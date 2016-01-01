أكد جبريال صوما مستشار حملة ترامب أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لديه حظوظ في الفوز خلال الانتخابات، مؤكدا أن هناك نوعا من التزوير الذي تم بالحزب الديمقراطي فقد منعوا دخول مراقبين من الحزب الجمهوري في بنسلفانيا وأغلقوا الأبواب والشبابيك وهناك تزوير يحدث فى تلك الولاية.
وأضاف صوما خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن هناك 138 ألف ظرف وافد تم إدخاله إلى اللجان كجزء من العملية الانتخابية في إحدى الولايات وجميعها للمرشح الديمقراطي.
وتابع مستشار حملة ترامب أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب سيلجأ إلى القضاء للحد من التزوير الذي يحدث من قبل المرشح الديمقراطي.
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التعليقات على مستشار حملة ترامب: الرئيس سيلجأ إلى القضاء للحد من التزوير.. فيديو
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