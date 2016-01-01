فرصة فوز ترامب بالإنتخابات الأمريكية تضاءلت.. فيديو



ترامب ترامب

قال أحمد مجدي مراسل صدى البلد لتغطية الانتخابات الأمريكية أن الإنتخابات هذا العام حدث إستثنائي، مؤكدا أنه شارك بتغطية الإنتخابات الامريكية في عام 2016 ولم تشهد أحداثا مثل تلك الانتخابات.



وأضاف مجدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن نتيجة الإنتخابات الأمريكية لم تظهر بشكل نهائي حتى الأن.



وتابع مراسل صدى البلد لتغطية الإنتخابات الأمريكية أن فرصة فوز دونالد ترامب تضاءلت، مؤكدا أن التأخير في إعلان النتائج جاء نتيجة أن التصويت بالبريد أكبر من التواجد في مراكز الأقتراع فهناك أكثر من 100 مليون مواطن صوتوا عن طريق الاقتراع.

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وأشار مجدي إلى أن هناك توقعات بحدوث عنف في الشوارع الأمريكية بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 وهناك شوارع ومحلات مغلقة بالكامل خلال تلك الفترة.واختتم مراسل صدى البلد أن الشرطة الأمريكية أعلنت رفع حالة الإستنفار الأمني، مشيرا إلى أن هناك تسليحا كبيرا في أجهزة الشرطة الأمريكية.