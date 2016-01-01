قال أحمد مجدي مراسل صدى البلد لتغطية الانتخابات الأمريكية أن الإنتخابات هذا العام حدث إستثنائي، مؤكدا أنه شارك بتغطية الإنتخابات الامريكية في عام 2016 ولم تشهد أحداثا مثل تلك الانتخابات.
وأضاف مجدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن نتيجة الإنتخابات الأمريكية لم تظهر بشكل نهائي حتى الأن.
وتابع مراسل صدى البلد لتغطية الإنتخابات الأمريكية أن فرصة فوز دونالد ترامب تضاءلت، مؤكدا أن التأخير في إعلان النتائج جاء نتيجة أن التصويت بالبريد أكبر من التواجد في مراكز الأقتراع فهناك أكثر من 100 مليون مواطن صوتوا عن طريق الاقتراع.
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التعليقات على فرصة فوز ترامب بالإنتخابات الأمريكية تضاءلت.. فيديو
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