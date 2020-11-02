وول ستريت تصعد مع ابتعاد الانتخابات الأمريكية عن التوقع

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وول ستريت تصعد مع ابتعاد الانتخابات الأمريكية عن التوقع

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع الأربعاء بعد أن صارت نتيجة السباق نحو البيت الأبيض بعيدة عن التوقع، غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين من احتمالات النزاع على النتيجة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 32.8 نقطة، بما يعادل 0.12 بالمئة، إلى 27512.83 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 37.30 نقطة، أو 1.11 بالمئة، إلى 3406.46 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 283.20 نقطة، أو 2.54 بالمئة، إلى 11443.78 نقطة.

المصدر: اموال الغد

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