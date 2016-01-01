

انتهاء عروض التخفيض على أسعار هوندا أكورد في هذا الموعد انتهاء عروض التخفيض على أسعار هوندا أكورد في هذا الموعد

أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكيل العلامة التجارية هوندا في السوق المحلي، عن موعد انتهاء عروض التخفيض على طراز أكورد موديل 2020 والذي يتم طرحه من خلال فئة واحدة في مصر، حيث تنتهي مهلة العرض يوم 20 من نوفمبر الجاري.



وتسجل سعر هوندا أكورد في ظل العرض الترويجي لها من قبل الوكيل الرسمي سعر 669,000 جنيهًا بدلًا من 714,000 جنيهًا.



ويرصد "عالم السيارات" أهم مواصفات هوندا أكورد 2020 في السوق المصري بعد تخفيض سعرها، وهي كالتالي:

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الأبعادالطول4890 ممالعرض1860 ممالارتفاع1450 ممقاعدة العجلات2830 مموزن السيارة1474 كجمسعة خزان الوقود56 لترالمحرك والأداءسعة المحرك1500 سي سيالطاقة القصوى198 حصانأقصى عزم دوران260 نيوتن.مترناقل الحركةأوتوماتيك cvtمواصفات الأمان والسلامةتأتي هوندا أكورد EX-L بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة مثل وجود:نظام مراقبة الممروسائد هوائية أمامية متطورةوسائد هوائية جانبيةستائر هوائية جانبيةوسائد هوائية لركب السائق والراكب الأمامينظام المساعدة في ثبات السيارة vsaنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABSنظام التوزيع الالكتروني لقوة الفرامل EBDنظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات HSAكاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا مع خطوط توجيه ديناميكيةنظام مراقبة ضغط الإطاراتأضواء ليد مضاءة خلال النهار DRLبنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقةالتجهيزات والكمالياتتأتي هوندا أكورد 2020 بالعديد من التجهيزات والكماليات منها تشغيل المحرك عن بعد، تحكم أوتوماتيك بنظام تكييف الهواء لمنطقتين، زر تشغيل المحرك، مثبت سرعة، إلغاء نشط للضجيج، مخارج كهرباء 12 فولت، عجلة قيادة جلد، تظليل أوتوماتيك للمرآة الوسطية، تعديل وضع مقعد السائق في 12 اتجاه ودعم ظهر السائق "القطنية"، تدفئة وتبريد بالمقاعد الأمامية، تعديل وضع مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، حواف جلد للمقاعد، ذكرة للمقاعد، نظام صوتي بقوة 180 وات و4 سماعات.كما تتوفر مع نظام ملاحي مع خاصية التعرف على الصوت، شاشة عرض مقاس 8 بوصة، بلوتوث، بث صوتي بتقنية البلوتوث، ربط الهاتف بالسيارة عن طريق برامج أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مرايات جانبية كهربائية بلون السيارة، غطاء للمحرك من الألومنيوم، مجموعة أضواء خلفية وأضواء فرامل ليد وخطوط مدمجة ليد، مقابض للأبواب من الكروم بلون السيارة، أضواء أمامية ليد، مخرج مزدوج للعادم، دخول ذكي وقفل أوتوماتيك عند الابتعاد، فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة، حساسات ركن خلفية.