انتهاء عروض التخفيض على أسعار هوندا أكورد في هذا الموعد

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انتهاء عروض التخفيض على أسعار هوندا أكورد في هذا الموعد

أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكيل العلامة التجارية هوندا في السوق المحلي، عن موعد انتهاء عروض التخفيض على طراز أكورد موديل 2020 والذي يتم طرحه من خلال فئة واحدة في مصر، حيث تنتهي مهلة العرض يوم 20 من نوفمبر الجاري.

وتسجل سعر هوندا أكورد في ظل العرض الترويجي لها من قبل الوكيل الرسمي سعر 669,000 جنيهًا بدلًا من 714,000 جنيهًا.

ويرصد "عالم السيارات" أهم مواصفات هوندا أكورد 2020 في السوق المصري بعد تخفيض سعرها، وهي كالتالي:

الأبعاد

الطول

4890 مم

العرض
1860 مم

الارتفاع

1450 مم

قاعدة العجلات

2830 مم

وزن السيارة

1474 كجم

سعة خزان الوقود

56 لتر



المحرك والأداء

سعة المحرك

1500 سي سي

الطاقة القصوى

198 حصان

أقصى عزم دوران

260 نيوتن.متر

ناقل الحركة

أوتوماتيك cvt



مواصفات الأمان والسلامة

تأتي هوندا أكورد EX-L بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة مثل وجود:

نظام مراقبة الممر

وسائد هوائية أمامية متطورة

وسائد هوائية جانبية

ستائر هوائية جانبية

وسائد هوائية لركب السائق والراكب الأمامي

نظام المساعدة في ثبات السيارة vsa

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS

نظام التوزيع الالكتروني لقوة الفرامل EBD

نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات HSA

كاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا مع خطوط توجيه ديناميكية

نظام مراقبة ضغط الإطارات

أضواء ليد مضاءة خلال النهار DRL

بنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة





التجهيزات والكماليات

تأتي هوندا أكورد 2020 بالعديد من التجهيزات والكماليات منها تشغيل المحرك عن بعد، تحكم أوتوماتيك بنظام تكييف الهواء لمنطقتين، زر تشغيل المحرك، مثبت سرعة، إلغاء نشط للضجيج، مخارج كهرباء 12 فولت، عجلة قيادة جلد، تظليل أوتوماتيك للمرآة الوسطية، تعديل وضع مقعد السائق في 12 اتجاه ودعم ظهر السائق "القطنية"، تدفئة وتبريد بالمقاعد الأمامية، تعديل وضع مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، حواف جلد للمقاعد، ذكرة للمقاعد، نظام صوتي بقوة 180 وات و4 سماعات.

كما تتوفر مع نظام ملاحي مع خاصية التعرف على الصوت، شاشة عرض مقاس 8 بوصة، بلوتوث، بث صوتي بتقنية البلوتوث، ربط الهاتف بالسيارة عن طريق برامج أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مرايات جانبية كهربائية بلون السيارة، غطاء للمحرك من الألومنيوم، مجموعة أضواء خلفية وأضواء فرامل ليد وخطوط مدمجة ليد، مقابض للأبواب من الكروم بلون السيارة، أضواء أمامية ليد، مخرج مزدوج للعادم، دخول ذكي وقفل أوتوماتيك عند الابتعاد، فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة، حساسات ركن خلفية.

المصدر: عالم السيارات

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