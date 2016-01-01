انتهاء عروض التخفيض على أسعار هوندا أكورد في هذا الموعد
أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكيل العلامة التجارية هوندا في السوق المحلي، عن موعد انتهاء عروض التخفيض على طراز أكورد موديل 2020 والذي يتم طرحه من خلال فئة واحدة في مصر، حيث تنتهي مهلة العرض يوم 20 من نوفمبر الجاري.
وتسجل سعر هوندا أكورد في ظل العرض الترويجي لها من قبل الوكيل الرسمي سعر 669,000 جنيهًا بدلًا من 714,000 جنيهًا.
ويرصد "عالم السيارات" أهم مواصفات هوندا أكورد 2020 في السوق المصري بعد تخفيض سعرها، وهي كالتالي:
الأبعاد
الطول
4890 مم
العرض
1860 مم
الارتفاع
1450 مم
قاعدة العجلات
2830 مم
وزن السيارة
1474 كجم
سعة خزان الوقود
56 لتر
المحرك والأداء
سعة المحرك
1500 سي سي
الطاقة القصوى
198 حصان
أقصى عزم دوران
260 نيوتن.متر
ناقل الحركة
أوتوماتيك cvt
مواصفات الأمان والسلامة
تأتي هوندا أكورد EX-L بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة مثل وجود:
نظام مراقبة الممر
وسائد هوائية أمامية متطورة
وسائد هوائية جانبية
ستائر هوائية جانبية
وسائد هوائية لركب السائق والراكب الأمامي
نظام المساعدة في ثبات السيارة vsa
نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS
نظام التوزيع الالكتروني لقوة الفرامل EBD
نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات HSA
كاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا مع خطوط توجيه ديناميكية
نظام مراقبة ضغط الإطارات
أضواء ليد مضاءة خلال النهار DRL
بنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة
التجهيزات والكماليات
تأتي هوندا أكورد 2020 بالعديد من التجهيزات والكماليات منها تشغيل المحرك عن بعد، تحكم أوتوماتيك بنظام تكييف الهواء لمنطقتين، زر تشغيل المحرك، مثبت سرعة، إلغاء نشط للضجيج، مخارج كهرباء 12 فولت، عجلة قيادة جلد، تظليل أوتوماتيك للمرآة الوسطية، تعديل وضع مقعد السائق في 12 اتجاه ودعم ظهر السائق "القطنية"، تدفئة وتبريد بالمقاعد الأمامية، تعديل وضع مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، حواف جلد للمقاعد، ذكرة للمقاعد، نظام صوتي بقوة 180 وات و4 سماعات.
كما تتوفر مع نظام ملاحي مع خاصية التعرف على الصوت، شاشة عرض مقاس 8 بوصة، بلوتوث، بث صوتي بتقنية البلوتوث، ربط الهاتف بالسيارة عن طريق برامج أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مرايات جانبية كهربائية بلون السيارة، غطاء للمحرك من الألومنيوم، مجموعة أضواء خلفية وأضواء فرامل ليد وخطوط مدمجة ليد، مقابض للأبواب من الكروم بلون السيارة، أضواء أمامية ليد، مخرج مزدوج للعادم، دخول ذكي وقفل أوتوماتيك عند الابتعاد، فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة، حساسات ركن خلفية.
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