

ارتفاع اسعار شيفرولية ماليبو موديل 2021 في مصر ارتفاع اسعار شيفرولية ماليبو موديل 2021 في مصر

أعلنت شركة المنصور، الوكيل المحلي لعلامة شيفرولية وأوبل ، عن زيادة أسعار شيفرولية ماليبو موديل 2021 في مصر، حيث بلغت 10 آلاف جنيه مصري على بعض الفئات.



ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة لـ سيارة شيفرولية ماليبو موديل 2021 التي أرسلها الوكيل لشبكة التجار والموزعين في مصر، فتأتي أسعارها كالتالي:



الفئة

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السعر قبل الزيادة بالجنيه المصريالسعر بعد الزيادة بالجنيه المصريقيمة الزيادة بالجنيه المصريLS369,990379,99010,000LTZ429,990434,9905,000الأبعاد والأوزانالطول4925ممالعرض1854ممالارتفاع1468ممقاعدة العجلات2830ممسعة خزان الوقود61.7لترسعة الحقيبة الخلفية455لتروزن السيارة فارغ1423 كجمالمحرك والأداءسعة المحرك1500 سي سي – تربوقوة المحرك163 حصانأقصى عزم دوران250 نيوتن/ مترالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة9.24 ثانيةالسرعة القصوى210 كم/ ساعةناقل الحركةأوتوماتيك سداسي السرعاتتجهيزات الأمان والسلامةتأتي شيفرليه ماليبو 2021 بمجموعة من تجهيزات الأمان والسلامة وهي كالتالي:الفئة الأولىLS-2 وسادة هوائية-نظام مانع انغلاق الفراملABS-نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفراملEBD-فرامل يد كهربائية-نظام الثبات الإلكتروني-برنامج مانع الانزلاق-مساعد الطرق الصاعدة-حساسات ركن خلفية-تثبيت مقاعد الأمان للأطفالالفئة الثانيةLTZ-تأتي الفئة الثانية من شيفروليه ماليبو2021بنفس مواصفات الفئة الأولى ويُضاف إليها وجود كاميرا للرؤية الخلفيةHD، وحساسات ركن أمامية.تجهيزات الفئة الأول من شيفروليه ماليبو 2021 " LS"تأتي الفئة الأولى من شيفروليه ماليبو 2021 بمجموعة من التجهيزات الخارجية تتمثل في وجود مرايات جانبية كهربائية الضبط والتسخين مزودة بإشارات، مصابيح أمامية هالوجين، إضاءة نهارية ليد، إضاءة توقف خلفية، مصابيح ضباب خلفية، حليات كروم، كمبيوتر رحلات، نظام مراقبة ضغط الإطارات، تحكم يدوي في مستوى الإضاءة.كما تأتي بمجموعة من التجهيزات الداخلية متمثلة في شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بلوتوث، 6 سماعات، USB، مخرج كهرباء 12 فولت، باور ستيرينج، تكييف هواء يدوي، تكييف خلفي، تبريد في التابلوه، زجاج كهرباء يعمل أوتوماتيك لأسفل، إضاءة سقف أمامية وخلفية، تعديل كرسي السائق يدوياً في 6 اتجاهات، مقاعد خلفية قابلة للطي، مقاعد قماش، مسند يد أمامي وخلفي، إضاءة داخلية محيطة، مثبت سرعة، تحكم من عجلة القيادة.تجهيزات الفئة الثانية من شيفروليه ماليبو 2021 " LTZ"تأتي الفئة الثانية من شيفروليه ماليبو بنفس التجهيزات الخارجية للفئة الأولى ويُضاف إليها وجود مرايات ضم كهربائي، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، مصابيح أمامية ليد، فتحة سقف بانوراما، مقابض السيارة من الكروم، تحكم أوتوماتيك في مستوى الإضاءة.كما تأتي بمجموعة تجهيزات داخلية إضافية مثل وجود تكييف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة وناقل حركة مكسوة بالجلد، زجاج أوتوماتيك يعمل للأسفل والأعلى للسائق فقط، تشغيل السيارة عن بغعد بريموت كنترول، تعديل كرسي السائق في 8 اتجاهات كهربائيا، التحكم في ظهر المقاعد الأمامية "القطنية"، تسخين وتبريد بالمقاعد الأمامية، ذاكرة بمقعد السائق.