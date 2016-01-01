ارتفاع اسعار شيفرولية ماليبو موديل 2021 في مصر

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ارتفاع اسعار شيفرولية ماليبو موديل 2021 في مصر

أعلنت شركة المنصور، الوكيل المحلي لعلامة شيفرولية وأوبل ، عن زيادة أسعار شيفرولية ماليبو موديل 2021 في مصر، حيث بلغت 10 آلاف جنيه مصري على بعض الفئات.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة لـ سيارة شيفرولية ماليبو موديل 2021 التي أرسلها الوكيل لشبكة التجار والموزعين في مصر، فتأتي أسعارها كالتالي:

الفئة

السعر قبل الزيادة بالجنيه المصري

السعر بعد الزيادة بالجنيه المصري

قيمة الزيادة بالجنيه المصري

LS
369,990

379,990

10,000

LTZ

429,990

434,990

5,000

الأبعاد والأوزان

الطول

4925مم

العرض

1854مم

الارتفاع

1468مم

قاعدة العجلات

2830مم

سعة خزان الوقود

61.7لتر

سعة الحقيبة الخلفية

455لتر

وزن السيارة فارغ

1423 كجم

المحرك والأداء

سعة المحرك

1500 سي سي – تربو

قوة المحرك

163 حصان

أقصى عزم دوران

250 نيوتن/ متر

التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة

9.24 ثانية

السرعة القصوى

210 كم/ ساعة

ناقل الحركة

أوتوماتيك سداسي السرعات

تجهيزات الأمان والسلامة

تأتي شيفرليه ماليبو 2021 بمجموعة من تجهيزات الأمان والسلامة وهي كالتالي:









الفئة الأولىLS

-2 وسادة هوائية

-نظام مانع انغلاق الفراملABS

-نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفراملEBD

-فرامل يد كهربائية

-نظام الثبات الإلكتروني

-برنامج مانع الانزلاق

-مساعد الطرق الصاعدة

-حساسات ركن خلفية

-تثبيت مقاعد الأمان للأطفال



الفئة الثانيةLTZ

-تأتي الفئة الثانية من شيفروليه ماليبو2021بنفس مواصفات الفئة الأولى ويُضاف إليها وجود كاميرا للرؤية الخلفيةHD، وحساسات ركن أمامية.

تجهيزات الفئة الأول من شيفروليه ماليبو 2021 " LS"

تأتي الفئة الأولى من شيفروليه ماليبو 2021 بمجموعة من التجهيزات الخارجية تتمثل في وجود مرايات جانبية كهربائية الضبط والتسخين مزودة بإشارات، مصابيح أمامية هالوجين، إضاءة نهارية ليد، إضاءة توقف خلفية، مصابيح ضباب خلفية، حليات كروم، كمبيوتر رحلات، نظام مراقبة ضغط الإطارات، تحكم يدوي في مستوى الإضاءة.

كما تأتي بمجموعة من التجهيزات الداخلية متمثلة في شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بلوتوث، 6 سماعات، USB، مخرج كهرباء 12 فولت، باور ستيرينج، تكييف هواء يدوي، تكييف خلفي، تبريد في التابلوه، زجاج كهرباء يعمل أوتوماتيك لأسفل، إضاءة سقف أمامية وخلفية، تعديل كرسي السائق يدوياً في 6 اتجاهات، مقاعد خلفية قابلة للطي، مقاعد قماش، مسند يد أمامي وخلفي، إضاءة داخلية محيطة، مثبت سرعة، تحكم من عجلة القيادة.

تجهيزات الفئة الثانية من شيفروليه ماليبو 2021 " LTZ"

تأتي الفئة الثانية من شيفروليه ماليبو بنفس التجهيزات الخارجية للفئة الأولى ويُضاف إليها وجود مرايات ضم كهربائي، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، مصابيح أمامية ليد، فتحة سقف بانوراما، مقابض السيارة من الكروم، تحكم أوتوماتيك في مستوى الإضاءة.

كما تأتي بمجموعة تجهيزات داخلية إضافية مثل وجود تكييف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة وناقل حركة مكسوة بالجلد، زجاج أوتوماتيك يعمل للأسفل والأعلى للسائق فقط، تشغيل السيارة عن بغعد بريموت كنترول، تعديل كرسي السائق في 8 اتجاهات كهربائيا، التحكم في ظهر المقاعد الأمامية "القطنية"، تسخين وتبريد بالمقاعد الأمامية، ذاكرة بمقعد السائق.

المصدر: عالم السيارات

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