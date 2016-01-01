ارتفاع اسعار شيفرولية ماليبو موديل 2021 في مصر
أعلنت شركة المنصور، الوكيل المحلي لعلامة شيفرولية وأوبل ، عن زيادة أسعار شيفرولية ماليبو موديل 2021 في مصر، حيث بلغت 10 آلاف جنيه مصري على بعض الفئات.
ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة لـ سيارة شيفرولية ماليبو موديل 2021 التي أرسلها الوكيل لشبكة التجار والموزعين في مصر، فتأتي أسعارها كالتالي:
الفئة
السعر قبل الزيادة بالجنيه المصري
السعر بعد الزيادة بالجنيه المصري
قيمة الزيادة بالجنيه المصري
LS
369,990
379,990
10,000
LTZ
429,990
434,990
5,000
الأبعاد والأوزان
الطول
4925مم
العرض
1854مم
الارتفاع
1468مم
قاعدة العجلات
2830مم
سعة خزان الوقود
61.7لتر
سعة الحقيبة الخلفية
455لتر
وزن السيارة فارغ
1423 كجم
المحرك والأداء
سعة المحرك
1500 سي سي – تربو
قوة المحرك
163 حصان
أقصى عزم دوران
250 نيوتن/ متر
التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة
9.24 ثانية
السرعة القصوى
210 كم/ ساعة
ناقل الحركة
أوتوماتيك سداسي السرعات
تجهيزات الأمان والسلامة
تأتي شيفرليه ماليبو 2021 بمجموعة من تجهيزات الأمان والسلامة وهي كالتالي:
الفئة الأولىLS
-2 وسادة هوائية
-نظام مانع انغلاق الفراملABS
-نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفراملEBD
-فرامل يد كهربائية
-نظام الثبات الإلكتروني
-برنامج مانع الانزلاق
-مساعد الطرق الصاعدة
-حساسات ركن خلفية
-تثبيت مقاعد الأمان للأطفال
الفئة الثانيةLTZ
-تأتي الفئة الثانية من شيفروليه ماليبو2021بنفس مواصفات الفئة الأولى ويُضاف إليها وجود كاميرا للرؤية الخلفيةHD، وحساسات ركن أمامية.
تجهيزات الفئة الأول من شيفروليه ماليبو 2021 " LS"
تأتي الفئة الأولى من شيفروليه ماليبو 2021 بمجموعة من التجهيزات الخارجية تتمثل في وجود مرايات جانبية كهربائية الضبط والتسخين مزودة بإشارات، مصابيح أمامية هالوجين، إضاءة نهارية ليد، إضاءة توقف خلفية، مصابيح ضباب خلفية، حليات كروم، كمبيوتر رحلات، نظام مراقبة ضغط الإطارات، تحكم يدوي في مستوى الإضاءة.
كما تأتي بمجموعة من التجهيزات الداخلية متمثلة في شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بلوتوث، 6 سماعات، USB، مخرج كهرباء 12 فولت، باور ستيرينج، تكييف هواء يدوي، تكييف خلفي، تبريد في التابلوه، زجاج كهرباء يعمل أوتوماتيك لأسفل، إضاءة سقف أمامية وخلفية، تعديل كرسي السائق يدوياً في 6 اتجاهات، مقاعد خلفية قابلة للطي، مقاعد قماش، مسند يد أمامي وخلفي، إضاءة داخلية محيطة، مثبت سرعة، تحكم من عجلة القيادة.
تجهيزات الفئة الثانية من شيفروليه ماليبو 2021 " LTZ"
تأتي الفئة الثانية من شيفروليه ماليبو بنفس التجهيزات الخارجية للفئة الأولى ويُضاف إليها وجود مرايات ضم كهربائي، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، مصابيح أمامية ليد، فتحة سقف بانوراما، مقابض السيارة من الكروم، تحكم أوتوماتيك في مستوى الإضاءة.
كما تأتي بمجموعة تجهيزات داخلية إضافية مثل وجود تكييف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة وناقل حركة مكسوة بالجلد، زجاج أوتوماتيك يعمل للأسفل والأعلى للسائق فقط، تشغيل السيارة عن بغعد بريموت كنترول، تعديل كرسي السائق في 8 اتجاهات كهربائيا، التحكم في ظهر المقاعد الأمامية "القطنية"، تسخين وتبريد بالمقاعد الأمامية، ذاكرة بمقعد السائق.
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