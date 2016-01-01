بيان عاجل من شركة كيان ايجيبت وكيل العلامة التجارية سكودا في مصر

كريم نجار: سيتم وقف التعامل فورا مع أي موزع معتمد يبيع سيارات سكودا بالـ"أوفر برايس"
قال كريم نجار رئيس مجلس ادارة كيان ايجيبت – وكيل سكودا وسيات في مصر – ان ظاهرة الـ"اوفر برايس" يجب على الجميع التصدي لها ، وان شركة كيان قامت بتوجيه تحذير شديد اللهجة لجميع الموزعين بعدم البيع بأسعار اعلى من سعر الوكيل "اوفر برايس" ، ومن سيثبت عليه التلاعب في الاسعار سنقوم بوقف التعامل معه تماما.
وناشد نجار المستهلك المصري ، بعدم الانسياق وراء هذه الظاهرة السيئة، والحجز والانتظار قليلا ليستلم سيارته بالسعر الرسمي لدى الوكيل.
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