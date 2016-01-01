بيان عاجل من شركة كيان ايجيبت وكيل العلامة التجارية سكودا في مصر

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صورة الخبر: بيان عاجل من شركة كيان ايجيبت وكيل العلامة التجارية سكودا في مصر
بيان عاجل من شركة كيان ايجيبت وكيل العلامة التجارية سكودا في مصر

كريم نجار: سيتم وقف التعامل فورا مع أي موزع معتمد يبيع سيارات سكودا بالـ"أوفر برايس"

قال كريم نجار رئيس مجلس ادارة كيان ايجيبت – وكيل سكودا وسيات في مصر – ان ظاهرة الـ"اوفر برايس" يجب على الجميع التصدي لها ، وان شركة كيان قامت بتوجيه تحذير شديد اللهجة لجميع الموزعين بعدم البيع بأسعار اعلى من سعر الوكيل "اوفر برايس" ، ومن سيثبت عليه التلاعب في الاسعار سنقوم بوقف التعامل معه تماما.

وناشد نجار المستهلك المصري ، بعدم الانسياق وراء هذه الظاهرة السيئة، والحجز والانتظار قليلا ليستلم سيارته بالسعر الرسمي لدى الوكيل.

وأضاف نتواصل بشكل دائم مع المصنع لتوفير احتياجاتنا من السيارات بالاسعار الطبيعية، رغم صعوبة ما يواجهه العالم من تبعات جائحة كورونا ، وان بعض مصانع مكونات الانتاج تعثرت في امدادا المصنع ، وهو ما يؤثر بالطبع على الانتاج ومن ثم على حصص الوكلاء على مستوى العالم.



المصدر: اخبار اليوم

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