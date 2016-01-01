

الأبراج تقف فى صف الرئيس.. حظك اليوم يكشف تعرض ترامب لحرب كبيرة الأبراج تقف فى صف الرئيس.. حظك اليوم يكشف تعرض ترامب لحرب كبيرة

تسيطر أخبار الانتخابات الأمريكية على العالم بأكمله منذ أيام، حيث تتجه أنظار الجميع مترقبة نتيجة ذلك السباق الانتخابي بين دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي، وجو بايدن المرشح المنافس له.



وتزامنًا مع تلك الأحداث تحدثت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن حظ وتأثير الأبراج على كل منهما خلال الفترة الحالية، وعن دونالد ترامب قالت إن "ترامب" الذى ولد في 14 من شهر يونيو عام 1946، يعد من مواليد برج الجوزاء، وأكدت أنه قد يتعرض لحرب كبيرة، ويكون فاقدًا لاتزانه النفسي، ومع ذلك فإن القمر وعطارد يدعمانه يومي 7 و8 نوفمبر، ولكن قد تستمر الحرب ضده إلى بدايات العام القادم.



وهذا يتناقض مع أدائه خلال الفترة الماضية، حيث بدا وثقًا من نفسه ويشعر بأنه خارج دائرة المنافسة، وأنه ليس هناك ما يمكن أن يهزمه، مستغلًا شعبيته وسط فئة ليست بالقليلة في المجتمع الأمريكي، وهذا ما أكدته لغة جسده أثناء المؤتمرات الانتخابية التي ظهر خلالها.