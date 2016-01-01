حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من "طفرة" في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19", في القارة الأوروبية.
وكانت العديد من الدول الأوروبية اتخذت خطوات جذرية في محاولة لاحتواء زيادة حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، في جميع أنحاء القارة.
يأتي ذلك في وقت سجلت أوروبا زيادة بنسبة 22% في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وزيادة الوفيات بنسبة 43% في الأيام السبعة حتى يوم الثلاثاء، مقارنة بالأسبوع السابق.
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التعليقات على تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا في أوروبا
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