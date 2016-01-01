٩ فوائد ممتازة لا تعلمها عن التمر الهندي

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٩ فوائد ممتازة لا تعلمها عن التمر الهندي

يعتبر التمر الهندي المشروب الأكثر انتشارا، على مائدة الطعام في رمضان ويعتبر المشروب الرئيسي بالإضافة إلى سعره البسيط ويمتاز بسهولة تحضيره فهو لا يحتاج إلى مجهود ، كما أظهرت العديد من الدراسات فوائده الهامة والكبيرة، لذلك نبرز لكم أهم فوائد هذا المشروب اللذيذ.

1- الحماية من تصلب الشرايين

2- تقليل الكوليستيرول الضار.

3- الحماية من مرض السرطان.

4- التقليل من فرص الإصابة بالالتهابات والعدوى.

5- تخفيف انتفاخ البطن والتشنجات وتنظيم الهضم.

6- يساعد على خسارة الوزن الزائد.
7- يحسن من صحة ومظهر الشعر والبشرة.

8- يحمي البشرة من الجفاف ويساعد على شفاء الحروق

9- يخفف من تساقط الشعر

10 -يعتبر التمر الهندي مفيد بشكل كبير لمن يعاني من الإمساك المزمن، فهو أحد الملينات الطبيعية نظراً لمحتواة العالي نسبياً من الألياف الغذائية.

11- يساهم في تقليل ضغط الدم، فيقلل الضغط والحمل عن القلب.

12- السيطرة على السكري لاحتوائه على نسبة كبيرة من المغنيسيوم

وأوضح مركز الماغنيسيوم للدراسات والأبحاث،أن ما يقارب نصف (48%) الأميركيين يتعرضون لأمراض عديدة من ضمنها مرض السكري النوع الثاني بسبب نقص الماغنيسيوم.

13- تحسين الدورة الدموية

يحسن الدورة الدموية بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الحديد.

المصدر: اخبار اليوم

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