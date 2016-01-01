

مشروع تجريبي يمكن الشرطة الأمريكية من الوصول إلى خلاصات كاميرات المراقبة الخاصة مشروع تجريبي يمكن الشرطة الأمريكية من الوصول إلى خلاصات كاميرات المراقبة الخاصة

تدير الشرطة في جاكسون بولاية ميسيسيبي مشروعًا تجريبيًا يمكنهم من خلاله الوصول إلى موجزات من كاميرات المراقبة الخاصة عندما يتم الإبلاغ عن جريمة في مكان قريب.







إذا أثبتت التجربة التي مدتها 45 يومًا نجاحها ووسعت المدينة البرنامج، يمكن للمقيمين والشركات في النهاية اختيار منح الشرطة إمكانية الوصول إلى

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البث المباشر من أنظمة الأمان الخاصة بهم، مثل كاميرات Ring أو Wyze أو Arlo.قال عمدة المدينة تشوكوي أنتار لومومبا لـ WLBT-TV: "في النهاية، ما سيحدث هو أن السكان والشركات سيكونون قادرين على توقيع تنازل، إذا كانوا يريدون الوصولإلى الكاميرا الخاصة بهم من مركز الجريمة في الوقت الحقيقي، مما سيوفر الاضطرار إلى شراء كاميرا لكل مكان في جميع أنحاء المدينة".أضاف لومومبا ان الشرطة لن تصل إلى المكان إلا عندما يتم الإبلاغ عن جريمة في المنطقة، يمكن لمركز الجريمة بعد ذلك استخدام الكاميرات القريبة للبحث عن أشياء مثل طرق الهروب ومركبات الهروب والمشتبه بهم المحتملين الذين يهربون من مكان الحادث.