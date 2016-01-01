بايدن يقترب من الاستيلاء على الولايات المتحدة .. وترامب يصعّد بتقديم طعون



جو بايدن جو بايدن

اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز على الرئيس دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي، حيث قام مسؤولو الانتخابات بفرز الأصوات في بعض الولايات التي ستحدد النتيجة.



الرئيس الجمهوري، الذي هاجم نزاهة نظام التصويت الأمريكي خلال الحملة الطويلة والحقدية، زعم التزوير دون تقديم أدلة، ورفع دعاوى قضائية ودعا إلى إعادة فرز الأصوات مرة واحدة على الأقل.



ووصف بعض الخبراء القانونيين التحديات بأنها فرصة طويلة من غير المرجح أن تؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات.

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مع استمرار العد بعد يومين من يوم الانتخابات، الذي تباطأ بسبب الأعداد الكبيرة من بطاقات الاقتراع بالبريد هذا العام ، كان بايدن يتقدم في ويسكونسن ونيفادا وأريزونا ويقترب من ترامب في جورجيا وبنسلفانيا.ويجب أن تنجح دعاوى ترامب المتعددة وطلب إعادة الفرز والعثور في بعض الحالات على عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع غير الصالحة لعكس النتيجة إذا فاز بايدن.وتم تجميع بعض الأصوات البارزة في جورجيا وبنسلفانيا في أماكن كان من المتوقع أن يتراجع فيها الديمقراطيون، مثل منطقتي أتلانتا وفيلادلفيا.وفي مقاطعة فولتون بجورجيا ، والتي تضم معظم أطلنطا ، قال المسؤولون إنهم يتوقعون الانتهاء من فرز الأصوات صباح الخميس ، مع بقاء 10 آلاف بطاقة اقتراع غيابية. بحلول وقت مبكر من يوم الخميس ، تصدر ترامب 19 ألف صوت من أصل 5 ملايين صوت في الولاية.وكان على ترامب أن يفوز بالولايات التي كان لا يزال متقدمًا فيها ، بما في ذلك ولاية كارولينا الشمالية ، بالإضافة إلى إما أريزونا أو نيفادا لينتصر ويتجنب أن يصبح أول رئيس أمريكي حالي يخسر محاولة إعادة انتخابه منذ زميله الجمهوري جورج إتش. بوش في عام 1992.ويبدو أن الرئيس قد أصبح أكثر انزعاجًا حيث تقلصت خيوطه في بعض الولايات أو تبخرت أثناء العد. في صباح يوم الخميس ، ألقى بثقله على تويتر فكتب ، "أوقفوا العد".