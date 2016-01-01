نظارات فيس بوك للواقع تعزز السمع

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نظارات فيس بوك للواقع تعزز السمع

يطور فريق من الباحثين فى فيس بوك إمكانية استخدام نظارات الواقع المعزز لعزل محادثة معينة فى بيئة صاخبة، وفقًا لتقرير موقع ديجيتال تريندز، وقال توماس لونر، رئيس البحث فى مختبر علوم السمع لدى فيس بوك، "كثير ممن يعانون من ضعف السمع لا يستخدمون المساعدات السمعية لأنها لا تعمل جيدًا فى الحالات التى نواجهها يوميًا، مثل دخول مطعم صاخب، أو محادثة بين عدة أشخاص فى حفلة صاخبة، أو فى سيارة متحركة."

ووجد الفريق أن تطوير نظارات الواقع المعزز يفيد المساعدات السمعية أيضًا، بابتكار نظام يفهم ما تريد الإصغاء إليه، ويعزل الأصوات التى تريد سماعها ويحسنها، ويقلل ضوضاء المكان المشتتة للانتباه، وفق قول لونر.

ونشر لونر وفريقه مؤخرًا دراسة فى مجلة إير آند هيرينج توضح بالتفصيل كيف تستخدم منصة الواقع المعزز فى تحسين المساعدات السمعية، فتسد الفجوة من خلال تكامل المستشعرات متعددة الوسائط، مع الاستفادة من أبحاث الذكاء الاصطناعى الحالية المكثفة، وأطر تعلم الآلة.

معروف أن المساعدات السمعية تعمل على تضخيم الصوت فقط، وتضيف لها التقنية الجديدة القدرة على عزل أصوات معينة وكتم أصوات أخرى خصوصًا فى مواقف الاستماع الصعبة، مثل الحفلات الصاخبة.

ولتحقيق ذلك، يعتمد الفريق على إمكانيات نظارة الواقع المعزز فى رسم الخرائط المكانية لعزل الصوت الذى يريد المستخدم الإصغاء إليه، كأن يكون صوت آخر يتحدث إليه فى حفلة صاخبة.

المصدر: اليوم السابع

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