

خاص | وزير التموين: تمكنا من توصيل السلع التموينية بمناطق العزل الصحي خاص | وزير التموين: تمكنا من توصيل السلع التموينية بمناطق العزل الصحي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية مواجهة عقبات كثيرة والعمل على تداركها خلال الفترة المقبلة، حيث قامت الوزارة بتوفير كافة السلع والخدمات وانعكس ذلك على استقرار الحالة التموينية بصفة عامة وتوافر كافة السلع التموينية وتوافر وثبات أسعار السلع الحرة والرقابة والمتابعة من قبل الأجهزة الرقابية التموينية .



وأضاف المصيلحي، فى تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه تم مواجهة بعض المشاكل البسيطة المتمثلة بتوصيل كافة السلع والخدمات التموينية في بعض المناطق التي تم عزلها ( حجر صحى ) نتيجة اكتشاف عدد من حالات الإصابة بها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) وتم التغلب عليها بتضافر كافة الجهود بالتعاون مع المحافظات والوحدات المحلية وتوفير كافة السلع التموينية واسطوانات البوتاجاز ورغيف الخبز البلدي المدعم بهذه المناطق.



يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على أن الوزارة وضعت إستراتيجية وخطة لتوفير السلع الأساسية والهامة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل تأمين توفير احتياجات البلاد من الأمن الغذائي تحسباً لاندلاع موجه ثانية من فيروس كورونا المستجد خلال فصل الشتاء القادم.