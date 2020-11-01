

أسعار الدواجن في الأسواق المحلية الخميس أسعار الدواجن في الأسواق المحلية الخميس

شهدت أسعار الدواجن، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الخميس ٥ نوفمبر 2020.



سجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين 27 و40 جنيهًا، وكانت محافظة الدقهلية الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 22 إلى 30 جنيهًا، بينما كانت محافظة السويس الأعلى سعرًا.



وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 31 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة أسوان هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 24 إلى 42 جنيهًا وكانت محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.

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جدير بالذكر أن الدواجن هي الحيوانات الزراعية صغيرة الحجم سريعة الدورة الإنتاجية ويربيها الإنسان في أماكن محدودة ليستفيد منها باللحم والبيض.وترجع أهمية الدواجن إلى أنها من أعلى المنتجات التي لها قيمة غذائية سواء في البيض أو اللحم، حيث يوفر اللحم كمية عالية من البروتين مع انخفاض في نسبة الدهون، أما البيض فهو مصدر للبروتينات والأملاح والفيتامينات.وبالإضافة إلى تحويل المواد الغير صالحة للاستخدام في التغذية الآدمية لمواد صالحة تدخل في صناعة اعلاف الدواجن وتوفر مصدرا للحوم مثل مخلفات صناعة الزيوت، والمسالخ. كما أن سرعة الدورة الإنتاجية وخاصة في الدجاج اللاحم رخص منتجات الدواجن مقارنة بمنتجات الماشية.وهي أيضا سهلة الهضم، كما يسهل توافرها وتربيته وكما أن صناعة الدواجن عموما يعمل بها جزء كبير من الأشخاص (أطباء بيطريين، مهندسين زراعيين، مربيين، تجار، وسطاء، مصانع للأعلاف، شركات أدوية).وتعتبر تربية الدواجن صناعة لها أهميتها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني وتلعب دوراً أساسياً في تأمين البروتين الحيواني من لحم وبيض ذي القيمة الغذائية العالية وبأسعار مقبولة إذا ما قورنت بأسعار اللحم والمشتقات الحيوانية الأخرى.