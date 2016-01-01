العلماء يكشفون عن العضو الذي لا يخترقه "كورونا"

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العلماء يكشفون عن العضو الذي لا يخترقه "كورونا"

اكتشف علماء من جامعة واشنطن في سانت لويس أن قرنية العين لا تسمح لجزيئات فيروس كورونا بدخول الجسم.

أجرى فريق من الباحثين تجارب على قرنيات 25 شخصًا متبرعًا، بالإضافة إلى قرنيات الفئران، حيث قاموا بتعريضها لثلاثة فيروسات وهي "كورونا" وفيروس "زيكا" وفيروس الهربس البسيط " HSV-1".

وتمكن العلماء من اكتشاف أن فيروسات زيكا والهربس يمكنهما التكاثر في القرنية، ولكن "كورونا" لا يمكنه فعل ذلك، حسب مجلة " Cell Reports" العلمية.

وفي الوقت نفسه، لا يستطيع الباحثون بعد شرح ما الذي يحدد بالضبط الاختلافات بين هذه الأمراض، وما الذي يجعل من القرنية مقاومة لفيروس "كورونا".

ويحث العلماء على عدم التخلي عن استخدام نظارات السلامة من قبل العاملين في المجال الطبي عند العمل مع مرضى مصابين بفيروس "كورونا" المستجد، حتى يتم التأكد من أن الفيروس لا يمكن أن يدخل جسم الإنسان من خلال العين.





المصدر: اخبار اليوم

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