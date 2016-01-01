العلماء يكشفون عن العضو الذي لا يخترقه "كورونا"

اكتشف علماء من جامعة واشنطن في سانت لويس أن قرنية العين لا تسمح لجزيئات فيروس كورونا بدخول الجسم.
أجرى فريق من الباحثين تجارب على قرنيات 25 شخصًا متبرعًا، بالإضافة إلى قرنيات الفئران، حيث قاموا بتعريضها لثلاثة فيروسات وهي "كورونا" وفيروس "زيكا" وفيروس الهربس البسيط " HSV-1".
وتمكن العلماء من اكتشاف أن فيروسات زيكا والهربس يمكنهما التكاثر في القرنية، ولكن "كورونا" لا يمكنه فعل ذلك، حسب مجلة " Cell Reports" العلمية.
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