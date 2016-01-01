الأسرار الثلاثة لعمل مكرونة بالتونة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › الأسرار الثلاثة لعمل مكرونة بالتونة

صورة الخبر: الأسرار الثلاثة لعمل مكرونة بالتونة
الأسرار الثلاثة لعمل مكرونة بالتونة

المكرونة بالتونة أسهل وأسرع وجبة غداء متكاملة يمكن تحضيرها، ولكنها تحتاج إلى بعض الخطوات الخاصة لضبط طعمها وقوامها، وفيما يلي أهم أسرار لطريقة عمل المكرونة بالتونة للشيف غادة التلي:

1: يجب تصفية التونة جيدًا من الزيت المحفوظة به، ثم تتبل وتبهر وترفع قليلًا على النار للتأكد من التخلص من ما بها من أي شوائب أو طعم أو رائحة غير جيدة.

2- تسوى المكرونة وتسلق جيدًا قبل إضافة التونة، حيث يجب الانتباه إلى عدم إمكانية وضع التونة على المكرونة قبل التسوية أو خلالها لأن التونة بذلك ستختفي وتغير طعم المكرونة وقد تتلفها.

3- الانتباه لإضافة التونة على المكرونة في نهاية الطهي، وقبل التقديم مباشرة، لأن تركهما طويلًا يفقد المكرونة حرارتها، ويصعب تسخينها بعد ذلك، حيث سيغير ذلك من الطعم والقوام والشكل.

طريقة عمل المكرونة بالتونة:
* تسلق المكرونة في ماء وملح وزيت
* يفرم البصل مع الثوم ويشوحا في طاسة مع زيت زيتون ويترك الخليط على النار حتى يحمر
* يقطع الفلفل الألوان والزيتون والطماطم والكزبرة الخضراء والتونة مع الملح والفلفل
* تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب مع باقي المكونات ثم تقدم بالهنا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأسرار الثلاثة لعمل مكرونة بالتونة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37974

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager