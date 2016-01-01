

الأسرار الثلاثة لعمل مكرونة بالتونة الأسرار الثلاثة لعمل مكرونة بالتونة

المكرونة بالتونة أسهل وأسرع وجبة غداء متكاملة يمكن تحضيرها، ولكنها تحتاج إلى بعض الخطوات الخاصة لضبط طعمها وقوامها، وفيما يلي أهم أسرار لطريقة عمل المكرونة بالتونة للشيف غادة التلي:



1: يجب تصفية التونة جيدًا من الزيت المحفوظة به، ثم تتبل وتبهر وترفع قليلًا على النار للتأكد من التخلص من ما بها من أي شوائب أو طعم أو رائحة غير جيدة.



2- تسوى المكرونة وتسلق جيدًا قبل إضافة التونة، حيث يجب الانتباه إلى عدم إمكانية وضع التونة على المكرونة قبل التسوية أو خلالها لأن التونة بذلك ستختفي وتغير طعم المكرونة وقد تتلفها.

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3- الانتباه لإضافة التونة على المكرونة في نهاية الطهي، وقبل التقديم مباشرة، لأن تركهما طويلًا يفقد المكرونة حرارتها، ويصعب تسخينها بعد ذلك، حيث سيغير ذلك من الطعم والقوام والشكل.طريقة عمل المكرونة بالتونة:* تسلق المكرونة في ماء وملح وزيت* يفرم البصل مع الثوم ويشوحا في طاسة مع زيت زيتون ويترك الخليط على النار حتى يحمر* يقطع الفلفل الألوان والزيتون والطماطم والكزبرة الخضراء والتونة مع الملح والفلفل* تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب مع باقي المكونات ثم تقدم بالهنا.