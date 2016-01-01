الأسرار الثلاثة لعمل مكرونة بالتونة

المكرونة بالتونة أسهل وأسرع وجبة غداء متكاملة يمكن تحضيرها، ولكنها تحتاج إلى بعض الخطوات الخاصة لضبط طعمها وقوامها، وفيما يلي أهم أسرار لطريقة عمل المكرونة بالتونة للشيف غادة التلي:
1: يجب تصفية التونة جيدًا من الزيت المحفوظة به، ثم تتبل وتبهر وترفع قليلًا على النار للتأكد من التخلص من ما بها من أي شوائب أو طعم أو رائحة غير جيدة.
2- تسوى المكرونة وتسلق جيدًا قبل إضافة التونة، حيث يجب الانتباه إلى عدم إمكانية وضع التونة على المكرونة قبل التسوية أو خلالها لأن التونة بذلك ستختفي وتغير طعم المكرونة وقد تتلفها.
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