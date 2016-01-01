قبل شهر من الإصابة.. تعرف على أعراض النوبات القلبية

يزداد خطر إصابة الرجال بـالنوبات القلبية عند عمر 45 عامًا؛ بالنسبة للنساء، يرتفع خطر الإصابة بهذه الحالة عند بلوغهن 55 عامًا.إليك أسباب الإصابة النوبات القلبية وأعراض النوبات القلبية وحيل لتحمى نفسك من النوبات القلبية.
أعراض النوبات القلبية:
قبل شهر من الإصابة بالنوبة القلبية سيحذرك جسمك بـ إشارات تجهلها الكثير من النساء إليك أبرز أعراض النوبات القلبية هى التعب غير المعتاد و آلام في البطن وضيق التنفس والدوار وتساقط الشعر الذى غالبًا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا و يرتبط الصلع أيضًا بزيادة مستوى هرمون الكورتيزول.
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