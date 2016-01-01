قبل شهر من الإصابة.. تعرف على أعراض النوبات القلبية

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أعراض النوبات القلبية

يزداد خطر إصابة الرجال بـالنوبات القلبية عند عمر 45 عامًا؛ بالنسبة للنساء، يرتفع خطر الإصابة بهذه الحالة عند بلوغهن 55 عامًا.إليك أسباب الإصابة النوبات القلبية وأعراض النوبات القلبية وحيل لتحمى نفسك من النوبات القلبية.

أعراض النوبات القلبية:

قبل شهر من الإصابة بالنوبة القلبية سيحذرك جسمك بـ إشارات تجهلها الكثير من النساء إليك أبرز أعراض النوبات القلبية هى التعب غير المعتاد و آلام في البطن وضيق التنفس والدوار وتساقط الشعر الذى غالبًا ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا و يرتبط الصلع أيضًا بزيادة مستوى هرمون الكورتيزول.

عادات تدمر القلب:

على الجانب الآخر لتحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية إليك عادات يوميه صحية عليك إدخالها لنظامك الغذائى لتحمى نفسك من أمراض القلب و بـ النوبات القلبية

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تناولى أوميجا 3 ..يساعد على خفض ضربات القلب و استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب
الإقلال من كافيين ..فهو يتسبب فى فقدان الماء في الجسم ومشاكل الدورة الدموية
يمكن قياس الضغط بشكل دوري وفحص السكر بانتظام ومستوى الكولسترول بالدم فى حمايتك من السكتات القلبية والدماغية .

المصدر: elbalad

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