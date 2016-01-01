وجبة مشبعة تساعد على خسارة الوزن

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الشوفان لخسارة الوزن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذه الوجبة يوميا لخسارة الوزن والتمتع بمذاق محبب ومغذٍ ومشبع لفترة أطول.
مكونات دقيق الشوفان بالموز
رقائق الشوفان: بالنسبة لدقيق الشوفان المطبوخ على الموقد، فإن الشوفان الملفوف، والشوفان القديم أو رقائق الشوفان الكبيرة تجعل القوام أكثر رقة ودسمًا.
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