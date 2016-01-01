الجيلي أحد المكونات التي يمكن تحضيرها كصنف حلويات منفصل أو كطبقة تزيين لحلويات أخرى، ولكن قد تقع بعض الخطوات الخاطئة التي تغير وتتلف قوام وطعم الجيلي رغم سهولة تحضيره، وتجنبًا لذلك سنتناول في السطور التالية أهم الأخطاء التي تتلفه، وأهم أسرار طريقة تحضيره الشيف نجلاء الشرشابى.
زيادة المياه
كمية المياه من أهم عوامل نجاح أو فشل الجيلي، لهذا عند إضافة المياه على بودر الجيلي خلال التحضير، يجب أن يكون بالتدريج حتى الحصول على اللون والقوام المثالي للجيلي، وحتى لا يتلف ويزيد السائل فيتحول إلى عصير.
قلة التقليب
الاهتمام بالتقليب الجيد لبودر الجيلي في المياه خلال تحضيره، حتى لا تتبقى فيه تكتلات تتلف قوامه، وتبقى حتى بعد تبريده وتماسكه، لهذا يجب أن يذاب الجيلي جيدًا، والتأكد من عدم وجود أي كتل من البودر في الجيلي السائل حتى يحضر شفافا بالقوام المثالي.
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التعليقات على تجنبيها.. 3 أخطاء في طريقة عمل الجيلي تتلف قوامه
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