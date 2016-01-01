أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلسي لمواجهة أفريقيا الوسطى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.
وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، بينما تم استبعاد بدر بانون صفقة النادي الأهلي الجديدة.
وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:
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التعليقات على استبعاد صفقة الأهلي.. نجم الزمالك يزين قائمة المغرب لمواجهة أفريقيا الوسطى
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